So kann das leuchtende Apple-Logo deaktiviert werden

Wie schnell doch die Zeit vergeht. Es ist mittlerweile fast 20 Jahre her, seit ich mir das erste MacBook zugelegt habe. Damals war das erste MacBook mit Unibody-Gehäuse noch mit einem leuchtenden Apple-Logo versehen. Damals hat Apple einfach auf einen Ausschnitt hinter der Display-Beleuchtung gesetzt. So leuchtete das Apple-Logo immer dann, wenn man den Computer genutzt hat.

Beim neuen MacBook Pro mit OLED-Display steckt dagegen schon etwas mehr Technik drin. Zunächst einmal gibt es keine klassische Display-Beleuchtung mehr, das Apple-Logo hat demnach eine eigenen Lichtquelle bekommen.

„Das Apple-Logo hinter dem integrierten Display leuchtet, sobald der Mac aktiv ist“, schreibt Apple in einem eigens eingerichteten Support-Dokument. „Es passt die Helligkeit automatisch an, je nach Helligkeit des integrierten Bildschirms und den Lichtverhältnissen, die der Umgebungslichtsensor des Computers erfasst. Unabhängig von der Bildschirmhelligkeit ist das Apple-Logo in einem abgedunkelten Raum dunkler und in einem hellen Raum heller.“

So wird der leuchtende Apfel komplett abgeschaltet

Anders als früher, als das Apple-Logo noch durch den Bildschirm selbst beleuchtet wurde, kann man es nun auch komplett abschalten. Wenn ihr keinen leuchtenden Apfel wünscht, reicht dieser Terminal-Befehl aus:

sudo defaults write com.apple.CoreBrightness LEBacklightMode -int 0

Diese Änderung gilt danach für alle Konten des Macs und ist auch nach einem Neustart oder eine Migration auf einen neuen Mac aktiv. Um den Apfel wieder zum Leuchten zu bringen, ist der folgende Terminal-Befehl notwendig:

sudo defaults delete com.apple.CoreBrightness LEBacklightMode

Auch nach einer Neuinstallation von macOS wird der Standard-Wert wieder hergestellt.

Ich bin schon gespannt darauf, ob Apple den leuchtenden Apfel auch auf andere Macs bringen wird. Aktuell ist es sicherlich ein gewünschtes Alleinstellungsmerkmal für das absolute Top-Modell. In ein paar Jahren sieht es hoffentlich anders aus…