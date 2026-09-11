So lädt das iPhone 18 Pro besonders schnell auf

In den vergangenen Jahren war Apple nicht unbedingt der beste Smartphone-Hersteller, wenn es um besonders schnelles Aufladen geht. Daran hat sich auch heute nichts getan. Einige Smartphones von Xiaomi können beispielsweise mit 120 Watt geladen werden.

Das nutzt aber alles nichts, wenn man ein iPhone möchte. Und hier geht es bei Apple immerhin Schritt für Schritt nach vorn. Auch beim iPhone 18 Pro hat man die Ladegeschwindigkeiten einmal mehr verbessern können.

Das iPhone 18 Pro lässt sich außerdem in etwa 15 Minuten auf bis zu 50 Prozent aufladen oder kabellos in 30 Minuten auf bis zu 50 Prozent. Das sind schon richtig gute Werte, aber wie genau hat Apple das in der Praxis getestet?

So hat Apple die Ladezeiten getestet

Erzielt wurden diese Werte mit dem in Deutschland neuen Apple Dynamic Power Adapter, der standardmäßig 40 Watt liefert und über einen Boost auf 60 Watt verfügt. „Die Tests für schnelles Aufladen wurden mit entladenen iPhone Geräten durchgeführt. Die Zeiten wurden gemessen ab dem Erscheinen des Apple Logos beim Start des Geräts“, schreibt Apple.

Bei Freunden und in der Familie sehe ich immer wieder uralte Ladegeräte, teilweise noch mit USB-A. Solltet ihr auf ein neues iPhone wechseln, dann investiert auf jeden Fall auch ein paar Euro in ein ordentliches Ladegerät. Neben dem Apple Dynamic Power Adapter, dessen Stecker-Mechanik ich sensationell finde, gibt es ja auch noch genügend Auswahl von Marken wie Ugreen, Anker oder Baseus.

Wichtig ist: Damit iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max ordentlich schnell aufgeladen werden, muss das Ladegerät USB PD 3.1 unterstützen. Wie es mit Ladegeräten aussieht, die diesen aktuellen Standard nicht unterstützen, auf dem Papier aber trotzdem genügend Leistung bereitstellen können, werden wir sicherlich kurz nach dem Verkaufsstart der neuen iPhone-Generation herausfinden.