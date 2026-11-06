So verdunkelt Safari Webseiten im Dark Mode automatisch

Es ist eine Funktion, auf die ich schon seit Jahren nicht mehr verzichten möchte: Der automatische Dark Mode auf Webseiten. Es gibt nichts Furchtbareres als strahlend weiße Webseiten, bei denen man sich abends im Bett schon fast eine Sonnenbrille wünscht. Bisher waren dafür allerdings Drittanbieter-Apps erforderlich, wie etwa das wunderbare Noir.

Mit dem kommenden iOS 27.3, zu dem Apple vor einigen Tagen die erste Beta-Version veröffentlicht hat, wird eine solche Funktion fest in Safari integriert. So können Webseiten, die keinen eigenen Dark Mode anbieten, nachträglich verdunkelt werden. Wie genau das funktioniert, erklärt Apple jetzt ganz ausführlich auf seiner WebKit-Webseite.

„Fast 40 Prozent der Seitenaufrufe stammen von Nutzern, die den Dark Mode verwenden, und dennoch unterstützen nur 10 Prozent der Seiten diesen Modus“, heißt es von Apple. Und genau hier kommt nun der neue Adaptive Dark Mode ins Spiel, den Apple mit iOS 27.3 in Safari einführen wird.

So funktioniert der neue Adaptive Dark Mode

Dabei dreht Safari nicht einfach nur die Farben einer Webseite um, sondern geht deutlich intelligenter vor. Zunächst prüft der Browser, ob eine Webseite bereits einen eigenen Dark Mode unterstützt oder ohnehin überwiegend dunkel gestaltet ist. In diesen Fällen bleibt alles beim Alten. Bei hellen Webseiten werden dagegen unter anderem die Hintergrundfarben und Texte angepasst. Dabei achtet Safari darauf, dass die Farben möglichst erhalten bleiben und Texte weiterhin gut lesbar sind. Auch Farbverläufe, Schaltflächen und Menüs werden entsprechend berücksichtigt.

Besonders interessant ist der Umgang mit Bildern. Während Fotos in der Regel unverändert bleiben, erkennt Safari beispielsweise Logos und Symbole, die auf einem dunklen Hintergrund möglicherweise nicht mehr sichtbar wären. Deren Farben werden bei Bedarf ebenfalls angepasst. Das funktioniert sowohl bei SVG-Grafiken als auch bei einfachen Schwarz-Weiß-Bildern. Die gesamte Verarbeitung erfolgt dabei direkt in der WebKit-Engine, was laut Apple nicht nur besonders schnell, sondern auch energiesparend sein soll.

Ist der systemweite Dark Mode aktiviert, bietet Safari beim Besuch einer hellen Webseite automatisch eine Vorschau des Adaptive Dark Mode an. Mit einem Fingertipp auf „Try“ lässt sich die Darstellung aktivieren. Interessant ist außerdem, dass Webseiten nicht erkennen können, ob Safari ihre Darstellung nachträglich verdunkelt hat. Damit möchte Apple verhindern, dass die Funktion zum Tracking der Nutzer verwendet werden kann.