Somat Smartwash: Smart Dosing mit App für die Spülmaschine nachrüsten

ANZEIGE. Wir haben in der Vergangenheit ja schon die verrücktesten Gadgets unter die Lupe genommen. Mit fallen da zum Beispiel Koffer mit Bluetooth-Schlössern, rotierende Rasensprinkler oder elektrische Wasserpistolen ein. Nun haben wir ein kleines Produkt am Start, mit dem ihr eure Spülmaschine smart machen könnt: Somat Smartwash (zur Webseite).

Solltet ihr irgendwann in eurem Leben mal einen Geschirrspüler genutzt haben, dann seid ihr sicherlich auch schon über den Namen Somat gestolpert. Die Marke Somat gehört zum Henkel-Konzern aus Düsseldorf und bereits 1962 wurden erstmals Reiniger speziell für Spülmaschinen mit diesem Namen auf den Markt gebracht. Mehr als 60 Jahre später folgt nun der nächste Schritt.

Falls ihr euch unlängst mit der Anschaffung eines neuen Geschirrspülers beschäftigt habt, seid ihr dabei vielleicht auch über Geräte mit automatischer Dosierung gestolpert. Mit Preisen von zum Teil weit über 1.500 Euro sind diese Spülmaschinen aber kein Schnäppchen. Und eine gut funktionierende Maschine tauscht man ja auch nicht nur wegen einer Funktion aus. Umso interessanter ist Somat Smartwash, mit dem eine automatische Dosierung nachgerüstet werden kann.

Das Kurzfazit zu Somat Smartwash Für mich ist Somat Smartwash vor allem ein Komfortgewinn im Spülalltag: Das Dosiergerät rüstet eine automatische Dosierung in meiner bestehenden Spülmaschine nach, ohne Umbau und ohne zusätzlichen Anschluss. Eine Kartusche kombiniert Reiniger, Klarspüler, Salz und Maschinenpflege und reicht für bis zu 35 Spülgänge bei leichter Verschmutzung. Auch im Eco-Programm hat mich das System bei zum Teil hart eingetrockneten Essensresten überzeugt. Eingerichtet wird alles in der App, danach dosiert das Gerät auch ohne dauerhafte Verbindung. Dafür kostet ein Spülgang mehr als mit klassischen Tabs, und das Gerät braucht etwa den Platz eines großen Tellers im Unterkorb. Das fällt bei mir im Alltag aber kaum ins Gewicht.

So funktioniert Somat Smartwash in eurem Geschirrspüler

Im Starter-Set für 39,99 Euro erhaltet ihr alles, um eure bestehende Spülmaschine nachzurüsten. Herzstück ist das Somat Smartwash Dosiergerät, das mit zwei (mitgelieferten) AA-Batterien betrieben wird. Dazu gibt es eine Nachfüllkartusche für bis zu 35 Spülgänge, die später auch zum Preis von 17,99 Euro nachgekauft werden kann.

Zusätzlich gibt es eine App-Anbindung, die allerdings nicht zwingend verwendet werden muss. In der App könnt ihr Einstellungen vornehmen und Somat Smartwash an eure Gegebenheiten anpassen. Eingestellt werden können zum Beispiel die Wasserhärte, der Hersteller der von euch genutzten Spülmaschine oder auch ganz individuelle Angaben, wie etwa der übliche Verschmutzungsgrad eures Geschirrs.

Und ich muss an dieser Stelle ganz ehrlich sagen: Ich habe schon lange keine App mehr gesehen, die so intuitiv, einfach und übersichtlich ist. Durch die ohnehin recht simple Einrichtung wird man von einem kleinen Chatbot geführt und bekommt zusätzlich noch erklärende Videos. Hier kann man wirklich nichts verkehrt machen.

Im Normalfall arbeitet Somat Smartwash im Auto-Modus und erkennt automatisch die Temperatur und Programmstatus in Echtzeit, um vollautomatisch und zum richtigen Zeitpunkt die notwendige Menge Reiniger, Klarspüler, Salz und Maschinenpflege abzugeben. In der App habt ihr zudem die Option, für den nächsten Spülgang auf eine individuelle Einstellung zu wechseln, etwa wenn besonders dreckiges Geschirr gründlicher gespült werden soll.

Wie gut reinigt Somat Smartwash?

Das System passt sich dem gewählten Spülprogramm an, ob Kurzprogramm, Eco oder niedrige Temperatur. Bei stark verschmutztem oder angetrocknetem Geschirr könnt ihr die Dosierung in der App erhöhen. Auch das Vorspülen kann ich mir mit Somat Smartwash sparen: Ich stelle das Geschirr einfach in die Maschine, ohne es vorher unter Wasser zu halten – wobei das vorher nicht anders war. Dabei helfen die Enzyme in der roten Kammer der Kartusche. Die enthaltene Maschinenpflege soll laut Hersteller Fettablagerungen im Inneren der Maschine und am Filter reduzieren. Ob das tatsächlich so ist, lässt sich nach einigen Spülgängen natürlich noch nicht beurteilen. Eine regelmäßige Kontrolle und Reinigung des Filters bleibt trotzdem sinnvoll.

Auf diese Details müsst ihr achten

Den aktuellen Programmstatus und auch den bisherigen Verbrauch könnt ihr in der App ganz einfach verfolgen. Nach einiger Zeit wechselt Somat Smartwash in einen Energiesparmodus und ist dann nicht mehr per App erreichbar. Ein kleiner Knopfdruck genügt zum Aufwecken, ansonsten startet das Gerät automatisch mit dem nächsten Spülgang des Geschirrspülers.

Somat Smartwash wird aufrecht in die Spülmaschine gestellt und sollte danach nicht mehr flach hingelegt werden, denn dann droht Auslaufgefahr. Darauf wird aber auf dem Produkt selbst und auch in der App mehrfach hingewiesen. Gerade Kindern sollte man aber mitteilen, dass das Gadget nicht aus der Spülmaschine ausgeräumt werden muss. Dort nimmt es übrigens in etwa den Platz eines großen Tellers ein.

Wie bei jedem Spülmittel gehören auch die Kartuschen und der enthaltene Reiniger nicht in Kinderhände. Somat Smartwash sollte deshalb nur von Erwachsenen eingerichtet werden, und Nachfüllkartuschen sollten außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Aber das versteht sich ja eigentlich von selbst.

Die Kosten von Somat Smartwash analysiert

Der Komfort der automatischen Dosierung hat allerdings auch seinen Preis. Beim Starter-Set liegt der Preis pro Spülgang noch bei mehr als 1 Euro. Mit dem Nachfüllset sinkt er dann auf rund 50 Cent.

Das ist bedeutend mehr, als man für klassische Tabs bezahlt. Selbst Markenanbieter wie Somat liegen hier bei 15 bis 25 Cent. Allerdings: Somat Smartwash ist mehr als ein All-In Tab mit Reiniger, Klarspüler, Salz und Maschinenpflege. Denn das System passt die Dosierung automatisch an das gewählte Spülprogramm an, statt in jedem Spülgang dieselbe Menge abzugeben. In der App lässt sich das System zusätzlich auf Wasserhärte, Spülmaschine und den üblichen Verschmutzungsgrad eures Geschirrs einstellen. Man zahlt also für Komfort, Personalisierung und Rundum-Pflege.

Auf der anderen Seite bekommt man mit Somat Smartwash definitiv eine Steigerung des Komforts, den man sonst nur mit eine neuen Spülmaschine mit automatischer Dosierung bekommen würde. Man muss keine Tabs mehr einlegen, sich nicht um Klarspüler und Salz kümmern. Dank der automatischen Dosierung wird mit Somat Smartwash immer das optimale Ergebnis mit dem geringsten Verbrauch erzielt. Zudem kann das System den Füllstand erkennen und eine automatische Nachbestellung auslösen, sollte das gewünscht sein. So steht ihr nie wieder ohne Spülmittel da.

Meine Eindrücke von Somat Smartwash nach einigen Spülgängen

Habe ich bisher ein Problem damit gehabt, einen Tab in die Spülmaschine zu packen? Nicht wirklich. Bei Klarspüler und Salz sah es da in der Vergangenheit schon anders aus. Es ist also recht angenehm, dass Somat Smartwash diese Aufgabe gleich mit übernimmt.

Bei den bisherigen Spülgängen im Eco-Programm mit zum Teil hart eingetrockneten Essensresten hat das System absolut überzeugt und gute Resultate geliefert. Das haben meine Tabs, die tatsächlich auch von Somat stammen, aber ebenso hinbekommen. Was ich aber tatsächlich festgestellt habe: Im Geschirrspüler riecht es frischer, wenn Somat Smartwash drinsteht. Denn der Reiniger für die Geschirrspülmaschine ist ja schon integriert.

Ein kleines Detail fand ich dann noch sehr interessant: Die App kann sich automatisch per Push-Mitteilung melden, wenn der Geschirrspüler fertig ist. Da meine Maschine nicht großartig piept und nur sehr dezent mit einer kleinen LED auf sich aufmerksam macht, ist das dann doch ein ziemlich nettes Upgrade.

Das Fazit zum Geschirrspüler-Upgrade mit Somat Smartwash

Ich werde Somat Smartwash auf jeden Fall weiter nutzen – alles andere wäre mit einer angefangenen Kartusche ja auch vollkommener Quatsch. Der fehlende Platz im Geschirrspüler macht sich bei mir nicht wirklich bemerkbar und den Komfortgewinn finde ich durchaus beachtlich. Ebenso gelungen finde ich die App. Während ich in den vergangenen Jahren wirklich schon sehr viele fragwürdige Begleitanwendungen gesehen habe, hat der Hersteller in diesem Fall quasi alles richtig gemacht.

Entscheidend wird für mich am Ende vor allem eine Sache sein: Belässt es Somat beim Vertrieb über die hauseigene Webseite oder landet Smartwash auch in anderen Shops, vielleicht sogar im Einzelhandel. Und wenn das passiert: Wird man Somat Smartwash auch im Angebot kaufen können, um den relativ hohen Preis pro Spülgang zumindest etwas reduzieren zu können?

Denn eines ist klar: Somat Smartwash ist definitiv ein interessantes Stück Technik, das für fast jeden Haushalt mit Geschirrspüler interessant ist. Auf der Webseite von Somat könnt ihr mehr über Smartwash und das Starter-Kit erfahren.