Wer ein Sonos-Soundsystem in den eigenen vier Wänden verwendet, wird sicherlich zur Einrichtung und Verwaltung der Lautsprecher schon von der offiziellen Sonos-App (App Store-Link) gehört haben. In letzter Zeit machte selbige aber vor allem mit Problemen als mit guter Performance auf sich aufmerksam. Gut, dass es Alternativen wie Sonify (App Store-Link) gibt, von dem wir hier im Blog auch bereits mehrfach berichtet haben. Nun gibt es ein weiteres Update für Sonify, das die App auf Version 3.0 anhebt.

Sonify-Entwickler Lucas Titus hat seinem eigenen Sonos-Companion mit der nun vorliegenden Version 3.0 einige spannende Neuerungen spendiert, die auch Personen zugute kommen, die nicht auf dem iPhone oder iPad unterwegs sind. Denn mit der Aktualisierung hält nun auch ein Support für weitere Plattformen und Betriebssysteme Einzug: Sonify kann ab sofort auch unter macOS, Windows und als Web-Applikation sowie auf der Apple Watch verwendet werden. Zudem gibt es eine Betaversion für Android-Geräte, für die man bei Google Play mit einer E-Mail-Adresse nach einem Zugang anfragen kann. Wichtig zu wissen: Jede Version benötigt ein Sonos S2-System.

Zu den weiteren Neuheiten in Version 3.0 von Sonify gehören auch eine verbesserte Suche und Bibliothek-Seite, eine neue Home-Ansicht mit eigenen Szenen, Alarmen und mehr, sowie Voreinstellungen für Alarme und den Equalizer. Wer ein iPhone Duo besitzt, kann sich darüber hinaus über eine entsprechende Layout-Anpassung für das neue iPhone-Foldable freuen.

Sonify integriert neuen Pro-Tarif

Darüber hinaus hat Lucas Titus mit v3.0 auch Sonify Pro eingeführt, einen optionalen Abo-Tarif für Personen, die noch mehr aus ihrem Sonos-System herausholen wollen. Die grundsätzlichen Features der App bleiben weiter kostenlos. Sonify Pro schaltet Automationen, Songtexte, eine Cloud-Anbindung und Hörstatistiken frei. Insbesondere die Cloud-Anbindung dürfte interessant sein, denn damit kann das Sonos-System auch von unterwegs und nicht nur im Heimnetz gesteuert werden.

Wer sich für den Pro-Tarif interessiert, kann selbigen eine Woche lang gratis und ohne weitere Verpflichtungen ausprobieren. Im Anschluss wird pro Monat 4,99 Euro oder jährlich 34,99 Euro fällig. Auch ein Einmalkauf in Höhe von 99,99 Euro ist vorhanden. Die App selbst benötigt rund 49 MB an freiem Speicherplatz sowie iOS/iPadOS 17.0 oder watchOS 10.0 oder neuer zur Installation. Weitere Infos zu Sonify gibt es auch auf der offiziellen Website des Entwicklers.