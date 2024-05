Sonos Ace: Name und Bilder der neuen Kopfhörer geleakt

Eine kleine News rund um Sonos hatten wir für heute ohnehin geplant, denn für den 7. Mai hatte der Lautsprecher-Hersteller den Start seiner überarbeiteten App angekündigt. Im App Store ist die neue Version bislang aber noch nicht erhältlich, wir haben trotzdem schon eine Sonos-News für euch. Es gibt erste handfeste Informationen rund um den neuen Sonos Ace.

Unter dem Namen Sonos Ace wird der Hersteller in den kommenden Wochen seinen ersten Kopfhörer in den Handel bringen. Am Namen gibt es keinen Zweifel, denn anscheinend bereitet Sonos seine Webseite schon entsprechend vor. Und auch die Domain sonosace.com verweist auf die Webseite von Sonos.

Sonos Ace Kopfhörer könnten 399 Euro kosten

The Verge hat nun sogar die ersten Bilder des Sonos Ace im Netz entdeckt. Der niederländische Händler Schuurman hat anscheinend deutlich zu früh die ersten Grafiken veröffentlicht. Zu sehen ist ein überraschend klassisch gestalteter Over-Ear-Kopfhörer in Schwarz mit einigen Knöpfen an den Seiten.

Das zweite Bild zeigt den Lieferumfang. Neben den Sonos Ace selbst und einer Transporttasche für die Kopfhörer sind zwei Kabel im Lieferumfang enthalten: Ein klassisches USB-C-Kabel und ein USB-C auf Klinke. Zudem ist ein mysteriöses kleines Objekt zu sehen, von dem wir bisher noch nicht wissen, was sich dahinter verbirgt.

Auch einen Preis hat der niederländische Hersteller bereits veröffentlicht: 403,58 Euro wirken auf den ersten Blick ein bisschen krumm. Es lässt aber darauf hindeuten, dass Sonos den Ace-Kopfhörer vielleicht für 399 Euro anbieten wird. Mittlerweile sind die Händlern-Seiten schon wieder offline, lange wird es bis zum Start der Over-Ears aber nicht mehr dauern.