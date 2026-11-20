Im September habe ich mir den neuen Sonos Ace Ultra angehört, einen wunderbar in das Sonos-System integrierten Kopfhörer. Mit einem Preis von über 400 Euro aber auch kein Schnäppchen. Das sieht bei der ersten Generation des Sonos Ace mittlerweile anders aus – es gibt einen neuen Bestpreis für den weißen Over-Ear-Kopfhörer.

Nachdem der Sonos Ace bereits in den vergangenen Tagen in beiden Farben auf 199 Euro reduziert wurde, ist der weiße Kopfhörer jetzt noch etwas günstiger geworden. Er kostet bei Amazon und einigen anderen Anbietern jetzt nur noch 178,99 Euro. Das ist der bisherige Bestpreis, nachdem der Preis in den letzten Monaten fast durchgängig um 300 Euro betrug.

Das kann der Sonos Ace mit und ohne Lautsprecher

Zuhause kann der Sonos Ace im Verbund mit zahlreichen Sonos-Soundbars genutzt werden. Dank TV Audio Swap kann der Fernsehton per Tastendruck von der Soundbar auf den Sonos Ace Kopfhörer übertragen werden. So kann man in Ruhe weiterschauen, wenn in der Küche Krach gemacht wird oder man die Kinder nicht beim Einschlafen stören möchte. Nach einigen Software-Updates funktioniert das übrigens nicht mehr nur mit einem, sondern mit zwei Kopfhörern gleichzeitig.

Abseits des heimischen Wohnzimmers punktet der Sonos Ace als vielseitiger Bluetooth-Kopfhörer für unterwegs. Im Preissegment unter 200 Euro punktet der Over-Ear-Kopfhörer mit seiner guten aktiven Geräuschunterdrückung, die störende Umgebungsgeräusche effektiv reduziert, während der Aware-Modus wichtige Geräusche aus der Umgebung bewusst durchlässt.

Bei längerer Nutzung überzeugt der Sonos Ace mit hohem Tragekomfort und einer Akkulaufzeit von bis zu 30 Stunden bei aktivierter Geräuschunterdrückung. Dank Schnellladefunktion reichen bereits drei Minuten am Ladekabel für bis zu drei Stunden zusätzliche Wiedergabezeit.

Zum damaligen Startpreis von 499 Euro ist der Sonos Ace sicherlich keine Empfehlung, zum aktuellen Angebotspreis sieht die Sache dagegen schon anders aus.