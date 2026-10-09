Sonos Beam Ultra: Neue Soundbar mit Multiroom-Features im Test

Zunächst können wir wohl festhalten: Sonos ist wieder auf Kurs. Nach dem Software-Desaster vor mittlerweile mehr als zwei Jahren läuft es bei dem Hersteller für Multiroom-Lautsprecher seit einiger Zeit wieder richtig rund. Mittlerweile setzt man auf eine neue Software-Basis, der Start ist geglückt. Und es gibt auch wieder neue Hardware: Nach dem Sonos Play im Frühjahr und zuletzt den Sonos Ace Ultra, schauen wir uns heute die Sonos Beam Ultra an.

Die neue Soundbar von Sonos wurde bereits Anfang September vorgestellt und ist dann Ende des Monats auf den Markt gekommen. Der Preis für die „dritte“ Generation der Sonos Beam liegt bei 699 Euro. Das ist, gerade im Vergleich zur zweiten Generation, sicherlich kein Schnäppchen. Die Sonos Beam ohne Ultra bekommt ihr im Handel zeitweise schon für weit weniger als 400 Euro.

Das sagt Sonos zur neuen Beam Ultra

Die Soundbar ist jetzt mit neun individuellen Treibern ausgestattet. Darunter befinden sich zwei dedizierte nach oben gerichtete Treiber, die echtes 7.1.2 Dolby Atmos und wärmeren Bass liefern. „Ein neu gestalteter Center-Kanal sorgt für klarere Dialoge, mit vier Stufen von KI-gestützter Sprachverbesserung für mehr Klarheit und Nachtmodus für lange Nächte“, heißt es in einer Pressemitteilung von Sonos.

Die erste Überraschung gleich nach dem Auspacken

Auf den ersten schnellen Blick scheint Sonos am Design der Sonos Beam Ultra kaum etwas verändert zu haben. Dass es deutliche Unterschiede gibt, wird aber spätestens nach dem Auspacken klar. Die nach oben gerichteten Lautsprecher – oder zumindest die „Löcher“ im Gehäuse – sind deutlich zu erkennen. Außerdem setzt Sonos auch bei dieser Soundbar auf die Touchleiste zur Lautstärkeregelung, die damals mit dem Sonos Era 100 und Era 300 eingeführt wurde.

Manchmal sind es aber auch ganz andere Details, die den Unterschied machen. Die Sonos Beam Ultra ist marginal flacher und nur einen Hauch tiefer, allerdings deutlich breiter. Die neue Soundbar ist 75 Zentimeter breit, ihr Vorgänger kam auf nur 65,1 Zentimeter. Das ist natürlich absolut nichts, was man Sonos ankreiden könnte. Für mich bedeutet das in der Praxis allerdings: Die Soundbar passt nicht mehr genau zwischen die Standfüße meines 43 Zoll kleinen Fernsehers.

Würde es sich nicht um ein Leihgerät für einen Test handeln, sondern um eine private Anschaffung, dann hätte ich an dieser Stelle tatsächlich eine Rücksendung in Betracht gezogen. Die Sonos Beam (tatsächlich noch die erste Generation), passt bei meinem Setup wie die Faust aufs Auge. Versteht das bitte nicht als Kritik, sondern viel mehr als Hinweis darauf, vor einem Kauf die heimischen Gegebenheiten kurz zu überprüfen.

Am Ende habe ich aber ziemlich schnell eine Sache feststellen müssen: Klanglich hat sich bei der Sonos Beam Ultra im Vergleich zur ersten Generation, die ja bereits 2018 erschienen ist, einiges getan. Ganz egal, ob man TV-Inhalte per HDMI genießt oder einfach nur Musik abspielt.

So gut klingt die Sonos Beam Ultra

Auch wenn Lautsprecher in den vergangenen zehn Jahren sicherlich nicht die Entwicklung genommen haben, wie etwa Saug- und Wischroboter, sind die klanglichen Verbesserungen der Sonos Beam Ultra gegenüber der lange von mir genutzten ersten Generation bedeutend. Der Klang ist satter, wuchtiger und definitiv auch räumlicher.

Klar ist: Wer das Upgrade von den internen TV-Lautsprechern auf eine Sonos Beam Ultra durchführt, der wird seinen Ohren kaum trauen. Die Sonos Beam Ultra liefert einen absolut klaren Klang und punktet zudem mit Detailverbesserungen, wie etwa der vierstufigen Sprachverbesserung. Dialoge in Filmen sind so noch besser zu verstehen, ohne dass die Klangqualität an anderer Stelle darunter leidet. Und auch wenn es actionreich zur Sache geht und es donnernde Explosionen gibt, liefert die Soundbar weiterhin einen souveränen Klang.

Ebenso erstaunlich ist der 3D-Effekt, den die Sonos Beam Ultra ganz alleine aufbaut. Mit dem passenden Ausgangsmaterial kann man gut hören, wann die Geräusche von links, vorne, rechts oder sogar von oben kommen. Natürlich nicht so ausgeprägt, wie mit zusätzlichen Rear-Speakern, aber definitiv wahrnehmbar. Aber die kann man ja, genau wie einen Subwoofer, später noch zur Soundbar hinzufügen, um den Klang weiter zu verbessern.

Oder doch lieber die Sonos Beam ohne Ultra?

Der deutliche Schritt, den man mit zusätzlichen rückwärtigen Lautsprechern macht, hat mich auf einen Gedanken gebracht. Während der Prime Deal Days hat die Sonos Beam der zweiten Generation nur 379 Euro gekostet. Der Sonos Era 100 SL ist auf 169 Euro gefallen. Das Bundle für Soundbar und zwei Rear-Speaker hätte euch also 717 Euro gekostet. Nur 18 Euro mehr als für die Sonos Beam Ultra, aber mit einem deutlich größeren Heimkino-Effekt.

Und das bringt mich zu einem irgendwie etwas seltsamen Fazit. In einem Raum, in dem es keine Möglichkeit zum Aufstellen von Rear-Speakern gibt (oder das einfach nicht gewünscht ist), liefert die Sonos Beam Ultra den besseren Klang. Sind zwei zusätzliche Era 100 eine Option, dann ist die Sonos Beam der zweiten Generation für den fast gleichen Preis die bessere Wahl. Spielt das Kleingeld nur eine untergeordnete Rolle, kann man die Sonos Beam Ultra natürlich auch um Rear-Speaker erweitern.

Genau hier kommen wir zum eigentlichen Fazit: Sonos baut wieder gute Software und ohnehin gute Hardware. Ihr müsst euch aber nicht direkt für irgendein Komplett-System entscheiden, sondern könnt eure Installation nach und nach um weitere Komponenten ergänzen und immer weiter ausbauen – egal ob im gleichen Raum oder an anderen Stellen im Haus. Mittlerweile kann man ja sogar tragbare Lautsprecher zeitweise im Wohnzimmer platzieren, um sie für einen Filmabend zu nutzen. Genau diese Flexibilität und Erweiterbarkeit ist die große Stärke von Sonos. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass es nicht nur bei einem Lautsprecher bleibt…