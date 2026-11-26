Und weiter geht es mit der nächsten Runde, wir haben mal wieder ein spannendes Sonos-Angebot für euch. Der Sonos Era 100 SL ist derzeit bei mehreren Händlern auf 149 Euro reduziert, bei tink.de könnt ihr sogar noch etwas mehr sparen. Hier bekommt ihr das Doppelpack in Schwarz oder Weiß für 278,95 Euro, wenn ihr im Warenkorb den Gutscheincode SONOS10 verwendet. Damit sinkt der Stückpreis auf 139,48 Euro, günstiger konntet ihr bisher nicht zuschlagen.

Aus meiner Sicht ist der Sonos Era 100 SL besonders interessant, wenn ihr eine bereits vorhandene Soundbar von Sonos mit Rear-Speakern ausstatten wollt. Hier fällt es überhaupt nicht ins Gewicht, dass dieser Sonos-Lautsprecher keine integrierten Mikrofone besitzt, denn diese werden im Heimkino-Setup ohnehin nicht verwendet. Alles, was ihr benötigt, sind zwei Steckdosen links und rechts neben dem Sofa. Die Verbindung untereinander stellen Soundbar und Lautsprecher kabellos her.

Selbstverständlich können die beiden Sonos Era 100 SL aus dem Doppelpack auch unabhängig voneinander in verschiedenen Räumen verwendet werden. Prima geeignet sind sie, wenn ihr ohnehin nicht vorhabt, einen Sprachassistenten wie Amazon Alexa zu nutzen.

Sonos-Lautsprecher oder doch lieber einen HomePod mini?

In Sachen Klang hat der Era 100 definitiv mehr zu bieten als beispielsweise ein HomePod mini, obwohl er aktuell zu einem ähnlichen Preis verkauft wird. Die zweite Generation des kleinen HomePods kostet im Handel zwischen 150 und 160 Euro.

Natürlich bietet euch der Sonos-Lautsprecher keine Smart-Home-Funktionen und auch auf einen Sprachassistenten müsst ihr verzichten. Dafür macht Musikhören einfach deutlich mehr Spaß. Hier habt ihr dank Funktionen wie Spotify Connect oder auch AirPlay 2 alle Optionen, die für das Audio-Erlebnis wichtig sind. Von uns gibt es für diesen Deal daher einen Daumen nach oben!