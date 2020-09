Sonos-Lautsprecher bekommen Zugriff auf schnelles WLAN und Alexa-Routinen

Wenn es um smarte Lautsprecher im ganzen Haus geht, dann hat Sonos die Nase auch nach Jahren immer noch vorn. Zwar bieten mittlerweile auch andere Hersteller Multiroom-Lösungen an, das beste Gesamtpaket kommt aber weiterhin aus dem Hause Sonos. Nun hat man ein kleines Update ausgeliefert, das weitere Verbesserungen bringt.

So können einige Sonos-Speaker jetzt neben der Verbindung via LAN und 2,4 GHz WLAN auch auf das schnelle 5 GHz Netzwerk zugreifen. Interessant ist das sicherlich für Haushalte, in denen komplett auf 5 GHz gesetzt werden soll. Das schnelle WLAN unterstützen ab sofort der Sonos One, One SL, Five und Sub der dritten Generation.

Ebenfalls neu: „Sonos Produkte mit aktivierter Sprachsteuerung bieten jetzt Kompatibilität mit Alexa-Routinen von Amazon Alexa.“ Welche Möglichkeiten sich mit den Alexa-Routinen genau bieten, habe ich bislang noch nicht herausfinden können – aber vielleicht seid ihr ja schon einen Schritt weiter.

Außerdem wurde die Einrichtung eines neuen Systems und das Hinzufügen neuer Sonos-Lautsprecher zu einem bestehenden System grundlegend verbessert. Hier lässt uns der Hersteller folgendes wissen:

Die Sonos App kann jetzt neue Produkte in der Nähe erkennen und wird dich automatisch auffordern, diese einzurichten.

Du kannst jetzt mit den neuen „Setup-Karten“ im Menü „Einstellungen“ Features für deine Sonos Produkte aktivieren.

Die Erstellung eines Stereo-Paars und das Hinzufügen von Surround Speakers wurde aktualisiert und verbessert.