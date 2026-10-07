Sonos: Neuerungen in der App und Angebote auf Amazon

Aktuell spiele ich zuhause noch ein wenig mit der neuen Sonos Beam Ultra Soundbar herum, einen Erfahrungsbericht sollte es noch im Laufe der Woche geben. Aber auch sonst tut sich in der Sonos-Welt wieder einiges. Es gibt mal wieder ein Update für die Sonos-App, zudem sind einige Sonos-Produkte im Rahmen der Amazon Prime Deal Days reduziert erhältlich. Wir verschaffen euch einen Überblick.
Das ist neu mit Sonos 27.1
Im App Store steht die Sonos-Anwendung ab sofort in Version 90.00 bereit. Die darin enthaltenen Änderungen werden vom System-Update auf Sonos 27.1 geliefert. Interessant sein dürfte das vor allem, wenn ihr eine Sonos-Soundbar an eurem Fernseher nutzt und zudem regelmäßig Musik im gleichen Zimmer hört.
Wer beim Musikhören über die Sonos-App die Warteschlange mit zusätzlichen Titeln gefüllt hat, musste bisher feststellen, dass die ausgewählten Songs aus der Warteschlange gelöscht wurden, sobald man den Fernseher gestartet oder ein Sonos-Radio gestartet hat. Das passiert jetzt nicht mehr, so kann man später an der passenden Stelle weiter hören.
Ebenfalls verbessert wurde die Suche in der Sonos-App, die ab sofort Vorschläge während des Tippens liefert. Außerdem werden verfügbare System-Updates in den Einstellungen der App besser kenntlich gemacht.
Diese Sonos-Produkte erhaltet ihr derzeit günstiger
Mit den Sonos-Herbst-Deals am 6. und 7. Oktober lässt sich das Soundsystem passend zu den individuellen Bedürfnissen im eigenen Zuhause erweitern.
Mit Era 100 SL zieht Musik in weitere Räume ein, Ray oder Beam Gen 2 bringen Heimkino-Sound ins Wohnzimmer und Sub Mini ergänzt kraftvollen Bass. Insbesondere der Subwoofer zählte gestern zu den Bestsellern bei Amazon und ist eine prima Ergänzung für die Sonos-Soundbar am Fernseher. Der mittlerweile durch den Nachfolger abgelöste Over-Ear-Kopfhörer Sonos Ace ist zum bislang niedrigsten Preis erhältlich.
Hier sind alle derzeit reduzierten Produkte im Überblick:
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