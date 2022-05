Sonos Roam: Mobiler Lautsprecher erscheint in drei neuen Farben

Das mit der Geheimhaltung der neuen Produkte und Services hat bei Sonos dieses Mal unglaublich schlecht funktioniert. Bilder und Infos rund um die neue Sonos Ray Soundbar sickerten schon vor Wochen durchs Netz, auch rund um den Sonos Sprachassistenten wurde schon viel bekannt. Nun scheint das nächste Geheimnis gelüftet zu sein.

Zunächst einmal verschickte Sonos selbst einen Newsletter, in dem man Produktneuheiten für den 11. Mai ankündigte. Natürlich noch ohne etwas konkretes zu verraten – allerdings war in einem URL-Parameter die Information „Roam Colors“ zu finden.

Ein lokaler Reseller hat die ganze Sache noch weniger genau genommen und in seinem eigenen Newsletter gleich mal sämtliche Informationen zu den neuen Sonos Roam Farben mit seiner Kundschaft geteilt – und eine Person war so freundlich, die Bilder auf Reddit zu teilen.

Die Sache ist also ziemlich eindeutig: Wir dürften uns über den Sonos Roam in drei neuen Farben vorstellen. Der Hersteller nennt sie Sunset, Wave und Olive. Alles drei Pastellfarben und meiner Meinung nach schon ziemlich schick. Was denkt ihr?