Sonuby: Wetter-App für Surfer und Fallschirmspringer mit großem Update

Die Wetter-App Sonuby (App-Store-Link), die sich speziell an Surfer und Fallschirmspringer richtet, habe ich auf dem Blog schon ein paar Mal vorgestellt. Nun hat Entwickler Julian Meier seiner App ein großes Update auf Version 1.5.0 beschert, das neben einem neuen Design auch neue Karten und neue Features bereithält.

Sonuby könnt ihr zum einen als einfache Wetter-App nutzen, die euch das aktuelle Wetter und diverse Vorhersagen ansprechend aufbereitet liefert. Zum anderen, und das ist das Hauptaugenmerk von Sonuby, liefert die App aber auch diverse Wetterdaten, die ihr fürs Surfen oder fürs Fallschirmspringen benötigt. Alle, die diese Hobbys betreiben, finden in Sonuby die entsprechenden Wetterdaten auf einen Blick.

Mit dem Update auf Version 1.5.0 leitet Entwickler Julian Meier eine Reihe von Updates ein, die Sonuby im Laufe der nächsten Monate noch besser machen sollen. In Version 1.5.0 wird darum ein neues, nutzerfreundlicheres Design vorgestellt, das die Bedienung der App deutlich erleichtern soll.

So wurden zum Beispiel die Vorhersagen ins Zentrum gerückt und die Zahl der Tabs auf zwei reduziert (einer für die Wetterkarte, einer für die Berichte), sodass die Vorhersagen und die Karten einfacher zu erreichen sind. Auch an der Navigation wurde geschraubt, sodass sie intuitiver funktioniert als vorher. Die Lesbarkeit wurde durch stärkere Kontraste und das neue Design ebenfalls verbessert. Auch an der Performance hat Julian Meier noch einmal etwas drehen können.

Das Update bringt außerdem eine App-weite Ortsverwaltung mit sich. Bisher konnte man Orte nur über die Ortssammlung hinzufügen oder entfernen. Das geht nun auch aus der Bericht-Anischt heraus.

Vorhersagen filtern und konfigurieren

Wetter-Fans können nun außerdem die bestehenden Vorhersagen ihren Vorlieben entsprechend anpassen und filtern, zum Beispiel wochenweise oder kurzfristig. Auch die Reihenfolge der Vorhersagen lässt sich individuell konfigurieren.

Die Karten, die in der App verfügbar sind, können nun über einen eigenen Reiter erreicht werden. Außerdem wurden folgende Karten hinzugefügt: Satellit, Sonnenstunden, Windböen, relative Luftfeuchtigkeit und Niederschlagswahrscheinlichkeit.

Das Update von Sonuby könnt ihr ab sofort im App Store herunterladen. Die App selbst könnt ihr kostenfrei mit Werbung nutzen. Die werbefreie und um einige Features reichere Premium-Version erhaltet ihr für monatlich 1,49 Euro beziehungsweise jährlich 9,99 Euro.