Sony MDR-3R: Eine Walkman-Ikone kehrt mit USB-C und Retro-Charme zurück

Manchmal braucht es keine Bluetooth-Verbindung und keinen Akku, um Musik unkompliziert zu genießen. Das dachte sich offenbar auch Sony und bringt mit dem MDR-3R einen echten Klassiker zurück. Die Neuauflage orientiert sich am ursprünglichen MDR-3, der 1979 gemeinsam mit dem ersten Walkman TPS-L2 auf den Markt kam. Fast ein halbes Jahrhundert später setzt Sony erneut auf den Charme kabelgebundener Kopfhörer, allerdings mit einer gehörigen Portion moderner Technik.

Optisch bleibt der MDR-3R seinen Wurzeln treu: Besonders auffällig sind die charakteristischen blauen und orangefarbenen Ohrpolster, die sich ganz einfach austauschen lassen. Auch die leichte, offene Bauweise orientiert sich am Original und soll für angenehmen Tragekomfort selbst bei längeren Hörsessions sorgen. Sony spricht sogar von seinen bislang leichtesten Kopfhörern. Verpackung und Bedienungsanleitung greifen ebenfalls Gestaltungselemente des historischen Vorbilds auf.

Im MDR-3R kommen darüber hinaus dieselben 23-Millimeter-Treiber zum Einsatz, die bereits im ursprünglichen MDR-3 verwendet wurden. Die Klangabstimmung wurde allerdings dezent an heutige Hörgewohnheiten angepasst. Sony verspricht einen ausgewogenen, authentischen Sound mit natürlichen Stimmen, hoher Klarheit und einem Frequenzgang, der sowohl tiefe Bässe als auch klare Höhen abdecken und sich für alle Musikgenres eignen soll – sei es Klassik, Jazz oder aktuelle Chart-Hits.

USB-C statt Bluetooth: Einfach einstecken und loshören

Die wohl wichtigste Modernisierung steckt im Anschlusskabel. Statt eines klassischen Klinkensteckers setzt Sony beim MDR-3R auf USB-C. Damit lässt sich der Kopfhörer direkt mit kompatiblen Smartphones und anderen Geräten verbinden. Bluetooth-Kopplung, Software-Updates oder ein eigener Akku sind nicht erforderlich. Die Idee hinter dem Konzept lautet: Einfach einstecken und Musik hören. Eine integrierte Inline-Fernbedienung ermöglicht die Steuerung der Wiedergabe, während ein ebenfalls integriertes Mikrofon Telefonate unterstützt. Voraussetzung ist die Kompatibilität des angeschlossenen Geräts mit USB Audio Class 1.0.

Neben der regulären Variante bringt Sony auch eine besondere MDR-3R „Stranger Things“-Edition an den Start. Die Sonderausgabe verbindet den Retro-Look der Walkman-Zeit mit der Ästhetik der erfolgreichen Netflix-Serie. Inspiration liefern unter anderem der charakteristische Kopfhörerstil der Figur Max und die geheimnisvolle Welt des „Upside Down“. Zu den exklusiven Details gehören ein eingraviertes Stranger Things-Logo und eine speziell gestaltete Verpackung.

Auch beim Thema Nachhaltigkeit hat Sony einige Anpassungen vorgenommen, denn 25 Prozent des im Kopfhörer verwendeten Kunststoffs bestehen aus recyceltem Material. Darüber hinaus setzt der Hersteller in vielen Regionen auf eine kunststofffreie Produktverpackung. Der reguläre MDR-3R ist seit diesem Monat zum Preis von 59,99 Euro im Sony-Webshop erhältlich. Für die „Stranger Things“-Edition werden 69,99 Euro fällig.