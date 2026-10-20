„Sound Glow“ kommt mit HomePod 27.2 auch auf ältere Modelle

Angekündigt für den HomePod mini 2, kommt „Sound Glow” auch auf ältere HomePod-Modelle. Darüber haben wir schon vorab berichtet, allerdings ist jetzt klar, dass Apple die Funktion mit HomePod 27.2 ausliefert. In der finalen Beta-Version hat Apple „Sound Glow” auch für den HomePod mini der ersten Generation sowie für den HomePod der zweiten Generation freigeschaltet.

Mit der Verfügbarkeit der neuen Software rechnen wir Anfang nächster Woche, sodass sich „Sound Glow” in Kürze auch auf älteren Modellen aktivieren lässt. Das funktioniert in den Einstellungen des HomePods oder über das Kontrollzentrum eines gekoppelten Apple TV.

Das kann Sound Glow auf dem HomePod

Mit „Sound Glow” leuchtet die Oberseite eines HomePod oder HomePod mini in Farben, die im Takt der gerade abgespielten Musik oder Audiodatei pulsieren. Die Funktion bezieht ihre Farben aus dem Albumcover und funktioniert mit Songs, Podcasts, Apples Ambient-Musik-Funktion und vielem mehr.

Wichtig: „Sound Glow” funktioniert nicht auf dem großen HomePod der ersten Generation!

Auch diese Funktionen kommen mit 27.2

Da mit dem HomePod mini 2 und Apple TV 4K die neue Surround-Sound-Funktion mit vier angeschlossenen HomePods startet, hat Apple in der Version 27.2 diese Features vorab integriert. Darüber hinaus gibt es Support, um den HomePod als Standard-Lautsprecher am Mac zu nutzen. Neu ist auch die Möglichkeit, die obere Touch-Fläche des HomePods komplett zu deaktivieren, um Touch-Interaktionen zu unterbinden.