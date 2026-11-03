Der Soundcore 2 von Anker ist ein Evergreen unter den Bluetooth-Lautsprechern. Seit fast 10 Jahren am Markt, hat Anker den Speaker immer wieder verbessert, bevor man mit dem Soundcore 3 eine Neuauflage gelauncht hat. Doch statt die dritte Generation mit der neuen Farbe auszustatten, hat sich Anker für das Vorgängermodell entschieden, sodass der Soundcore 2 ab sofort in der iPhone 18 Pro-Farbe Burgunder erhältlich ist.

Während der Preis für das klassische Schwarz bei 27,99 Euro liegt, müsst ihr für die Sonderedition anfangs 49,99 Euro bezahlen. Das ist schon ein happiger Aufpreis, denn an der Hardware hat sich nichts geändert.

Das bietet der Soundcore 2

Ausgestattet mit bis zu 24 Stunden Spielzeit, ist der leichte Speaker sogar wasserdicht und damit auch für den Urlaub, den Strand oder Outdoor-Einsätze gerüstet. Weiterhin ist die BassUp-Technologie mit an Bord, die die Bässe noch einmal deutlicher zur Geltung bringt. Die beiden integrierten Treiber liefern dabei einen kraftvollen 12-Watt-Stereo-Sound, wobei der digitale Signalprozessor klare Höhen und ausgewogene Bässe liefert.

Die Verbindung zum Smartphone erfolgt mit Bluetooth 6, das auch für eine schnelle Kopplung und niedrige Latenz sorgt. Für echten Stereo-Sound lassen sich zwei Lautsprecher miteinander koppeln, um die doppelte Sound-Power zu erhalten. Die Steuerung erfolgt wahlweise über das Smartphone oder direkt über Tasten am Lautsprecher.

Der Soundcore 2 ist ein kompakter, solider und toller Bluetooth-Lautsprecher, der sowohl drinnen als auch draußen eine gute Figur macht. Wer sich für das iPhone 18 Pro in Burgunder entschieden hat, bekommt jetzt die Möglichkeit, den Lautsprecher farblich darauf abzustimmen – allerdings zu einem erhöhten Preis. Wer etwas Zeit mitbringt: Die Neuauflage wird sicherlich künftig günstiger werden.