Soundcore Space 2 Pro Max: Neue Premium-Kopfhörer von Anker?

Anker arbeitet derzeit gleich mehrere neue Kopfhörer. Die auf der IFA vorgestellten Anker Soundcore Sleep Earbuds 4, die Nachfolger der beliebten Soundcore A30, sollten eigentlich schon im Oktober erscheinen. Mittlerweile haben wir November, doch von den neuen Schlafkopfhörern gibt es noch keine Spur. Pünktlich gestartet sind dagegen die Soundcore Space 2 Pro für 199,99 Euro.

Absolut solide Kopfhörer, die wir auf der Messe in Berlin bereits kurz ausprobieren konnten. Sie sind aber noch nicht das Ende der Fahnenstange, denn bei der US-Zulassungsbehörde FCC sind jetzt die Anker Soundcore Space 2 Pro Max aufgetaucht.

Es wird sich ebenfalls um Over-Ear-Kopfhörer handeln, die per Bluetooth mit dem iPhone oder iPad verbunden werden. Das ist sicherlich keine Überraschung. Weitere Details sind bisher leider noch nicht bekannt.

Das können die Anker Soundcore Space 2 Pro ohne Max

Das bereits verfügbare Modell ohne Max ist aber auch schon sehr interessant. Vor allem, wenn der Preis gegen Ende des Monats im Rahmen der Black Week erstmals deutlich fallen sollte. Insbesondere bei der Geräuschunterdrückung muss sich Anker dank einer neuen Chip-Technologie nämlich nicht mehr vor der Konkurrenz verstecken.

Für die adaptive Geräuschunterdrückung arbeiten insgesamt acht Mikrofone mit dem Thus KI-Chip zusammen. Das System analysiert die Umgebung kontinuierlich mit bis zu 384 Kilohertz und passt das Active Noise Cancelling automatisch an wechselnde Geräuschkulissen an.

Für einen ordentlichen Klang kombiniert Anker eine 35 Millimeter große Rigid-Flex-Membran mit der HearID 5.0-Technologie. Auf Basis eines persönlichen Hörtests erstellt die Funktion ein individuelles Klangprofil und passt die Wiedergabe an das eigene Hörvermögen an. Mit aktivierter Geräuschunterdrückung halten die Anker Soundcore Space 2 Pro bis zu 30 Stunden durch, ohne ANC sind bis zu 60 Stunden drin. Man darf schon gespannt sein, wie genau das mit dem künftigen Max-Modell noch getoppt wird.