Der bekannte Musikstreaming-Dienst Spotify (App Store-Link) erweitert das eigene Fitness-Angebot: Der Running Mode ist ab sofort auch für Premium-Nutzer und -Nutzerinnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz verfügbar. Das Feature wurde bereits im Juli eingeführt und wird nun schrittweise für iOS und Android ausgerollt. Es soll Läufer und Läuferinnen einen persönlichen Soundtrack liefern, der sich an ihrem Lauftempo, Musikgeschmack und individuellen Trainingszielen orientiert.

Im Mittelpunkt des Running Mode steht die Möglichkeit, die Musikauswahl individuell anzupassen. User können eine gewünschte Schrittfrequenz beziehungsweise einen Zielwert in Beats per Minute (BPM) festlegen, und Spotify stellt daraufhin passende Songs zusammen. Wer einen möglichst gleichmäßigen Rhythmus bevorzugt, kann zusätzlich das sogenannte Beat Matching aktivieren. Dabei wird das Tempo der Songs an den gewünschten BPM-Wert angepasst.

Auch beim Musikgeschmack lässt Spotify einem freie Hand. Je nach Trainingsart stehen verschiedene Genres wie Pop, EDM, Country oder Hip-Hop zur Auswahl. Wer lieber musikalisches Neuland entdecken möchte, kann die Option „Mostly new music“ aktivieren. Insgesamt bietet Spotify 25 Running Presets für unterschiedliche Trainingsarten und Musikrichtungen. Ergänzend lassen sich Trainingsdauer und optionale Audiohinweise einstellen, wobei Letztere derzeit ausschließlich auf Englisch verfügbar sind.

So startet der Running Mode

Zu finden ist die neue Funktion im Fitness Hub der Spotify-App für iOS und Android. Dort wählen Personen mit einem Premium-Abo zunächst ein passendes Preset oder konfigurieren ihr Training selbst. Anschließend werden Trainingsart, Dauer, Genre und weitere Vorlieben festgelegt. Nach dem Start der Wiedergabe erstellt Spotify einen Soundtrack, der auf die persönlichen Einstellungen zugeschnitten ist. Begleitet wurde der internationale Start des Features unter anderem von einer Kampagne mit Rapper Wiz Khalifa und einer offiziellen Spotify-Playlist.

Spotify hat auch erste Nutzungsdaten zum Running Mode veröffentlicht. Weltweit ist eine Einstellung von 160 BPM besonders gefragt. Viele Läufer und Läuferinnen bevorzugen allerdings auch 170 bis 180 BPM. Fast jede dritte Trainingseinheit basiert auf einer individuell angepassten Playlist, während mehr als jede vierte Session mindestens 30 Minuten dauert. Besonders beliebt ist der Dienstag: An diesem Wochentag wird der Running Mode häufiger genutzt als an allen anderen Tagen. Die meisten User starten dabei zwischen 17 und 19 Uhr.

Spotify steht als App für das iPhone, iPad, Apple TV und die Apple Watch im deutschen App Store als kostenloser Download bereit. Die App kann kostenlos eingeschränkt genutzt werden, Features wie der Running Mode benötigen ein Premium-Abonnement. Letzteres ist zu Preisen ab 12,99 Euro im Individual-Tarif erhältlich, was derzeit drei Monate gratis ausprobiert werden.