Spotify: Neue Schriftart soll in der ganzen App zur Anwendung kommen

Das neueste Update von des Musikstreaming-Dienstes Spotify (App Store-Link) verändert die App in visueller Hinsicht. Spotify Mix – die neue, maßgeschneiderte Schriftart des Unternehmens – wird seit gestern eingeführt und ersetzt die Circular-Schriftvariante, die Spotify aktuell noch in der eigenen App und auf dem Desktop verwendet.

Der leicht verwirrende Name ist eine Hommage an die „dynamische und sich entwickelnde Natur der Audiokultur im Laufe der Jahre“, so Rasmus Wängelin, Global Head of Brand Design bei Spotify, in einer Pressemitteilung. Spotify Mix hat man in Zusammenarbeit mit der Berliner Schriftgießerei Dinamo Typefaces entwickelt. Laut Wängelin ist das neue variable Schriftdesign „im wahrsten Sinne des Wortes ein Remix“, der aus der Verschmelzung von Elementen aus verschiedenen Schriftstilen entstanden ist. Wängelin berichtet weiter:

„Das Ergebnis ist eine serifenlose Schrift, die Merkmale klassischer und zeitgenössischer Stile miteinander verbindet und so ein unverwechselbares und einzigartiges Aussehen schafft. Wir haben auf subtile Weise die Formen von Schallwellen integriert, um ein rhythmisches Gefühl zu erzeugen. Die Kombination aus scharfen Winkeln und sanften Kurven verleiht der Schrift einen unverwechselbaren Charakter, der ganz im Sinne von Spotify ist.“

Das Unternehmen beabsichtigt, Spotify Mix für alles zu verwenden, von Wiedergabelisten bis hin zu Marketingkampagnen. Da es sich um eine variable Schrift handelt – Breite, Neigung und andere Variablen können geändert werden, ohne dass separate Dateien erforderlich sind – sollte es für Spotify sehr einfach sein, sie anzupassen. Damit ist auch eine gewisse kreative Flexibilität gegeben, so dass Elemente wie Playlist-Cover, Promos und andere Inhalte abwechslungsreicher erscheinen, aber dennoch ein einheitliches Design aufweisen.

Auch die Wortmarke im Spotify-Logo wird auf die neue Schriftart aktualisiert: Sie ist bereits auf dem Nachrichtenportal des Unternehmens zu sehen. Sprachen mit lateinischen Schriften und schriftliche Inhalte in Vietnamesisch werden die ersten sein, die Spotify Mix verwenden. Laut Spotify soll die neue Schriftart „in den kommenden Wochen“ schrittweise eingeführt werden.