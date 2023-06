SpyraThree: Elektrische Wasserpistole mit neuen Features im Test

Im letzten Jahr war der Sommer fast vorbei, als ich euch im September mit etwas Verspätung die SpyraTwo vorgestellt habe. Eine elektrische Wasserpistole mit USB-C-Ladeanschluss und einer automatischen Pump-Funktion. Nun hat der Hersteller sein Sommer-Gadget noch einmal verbessert und ich habe die ersten heißen Tage bei uns in Bochum genutzt, um die SpyraThree für euch auszuprobieren.

Die SpyraThree kann derzeit mit Rabatt für 149 Euro auf der Hersteller-Webseite bestellt werden, bei Amazon zahlt ihr mit 169 Euro etwas mehr. Zur Auswahl stehen erneut zwei Farben: Blau und Rot. Und wenn ihr jetzt denkt: „Eine Wasserpistole für 150 Euro, der spinnt doch komplett“ – dann solltet ihr unbedingt weiter lesen.

Denn genau das ist wohl auch die Meinung von fast allen Personen, denen sich von der SpyraThree erzählt habe. Diese Meinung zu ändern, war aber kein großes Problem: Ich habe ihnen einfach im Garten die geladene SpyraThree in die Hand gedrückt und damit schießen lassen. Nach wenigen Sekunden gab es nur noch Begeisterung. Ein paar mehr Details möchte ich euch aber natürlich trotzdem noch mit auf den Weg geben.

Die Basics rund um die neue SpyraThree

Mit einer einfachen Wasserpistole hat die SpyraThree natürlich nichts zu tun. Sie ist rund 68 Zentimeter lang und wiegt stolze 2,2 Kilogramm. Aufgeladen wird sie vier Stunden lang per USB-C, danach kann man über 2.200 Schüsse abfeuern, bevor wieder Strom getankt werden muss.

Tanken ist ein gutes Stichwort. Um die SpyraThree mit Wasser zu füllen, hält man sie einfach mit der Spitze in einen Eimer und drückt den Abzug mit dem Zeigefinger nach vorne. Lautstark werden dann in etwas mehr als zehn Sekunden 700 Millimeter Wasser getankt. Das macht die Wasserpistole natürlich schon zu einem dicken Brocken. Geschossen wird dann einfach, in dem man den Abzug drückt.

Diese neuen Features bietet die SpyraThree

Im Vergleich zur SpyraTwo (rotes Modell auf dem folgenden Bild) können bei der SpyraThree drei verschiedene Modi über einen Schieberegler an der linken Seite der Pistole ausgewählt werden. Während er League-Mode die SpyraThree auf die Fähigkeiten und Geschwindigkeit der SpyraTwo drosselt, um Chancengleichheit zu wahren, sieht es bei den andere beiden Modi ganz anders aus.

Bisher musst die elektrische Wasserpistole nach drei direkt aufeinander folgenden Schüssen kurz nachladen. Genau das fällt im Open-Mode weg. Die 22 Schuss können an einem Stück abgefeuert werden. Die Reichweite beträgt dabei bis zu 10 Metern. Das klingt gar nicht mal so viel, bei einer Entfernung von bis zu 5 Metern hat der Wasserstrahl aber schon eine ordentliche Kraft.

Noch extremer ist der Burst-Mode der SpyraThree. Hier werden drei Schüsse auf einmal abgefeuert, ähnlich wie beim Power-Shot im League-Mode. Auch hier dauert das Nachladen deutlich weniger lang, außerdem kann der Mehrfach-Schuss sofort abgefeuert werden. Hier beträgt die Reichweite sogar bis zu 15 Meter.

Mein Fazit zur SpyraThree

Ich hätte nicht gedacht, dass die Neuerungen einen so großen Effekt haben. Insbesondere der Open-Mode mit der hohen Feuer- bzw. Wasserrate macht enormen Spaß. Allerdings ist der auch wieder recht schnell vorbei, denn der Tank fasst exakt 22 Schüsse.

Das Aufladen dauert aber zum Glück gar nicht mal so lang, vor allem weil man nicht extra einen Tank aufschrauben und mit einem Wasserschlauch oder Gießkanne „einschenken“ muss. Trotzdem richtet sich einer meiner wenigen Kritikpunkte am wirklich nicht umständlichen Füllvorgang: Die Pumpe ist schon ziemlich laut. Wenn ich mir etwas wünschen könnte, dann ist es eine leisere Pumpe – schneller muss sie gar nicht unbedingt sein.

Und dann ist da ja noch der Preis. 149 Euro, das ist richtig viel Geld für ein Gadget, das man nur ein paar Wochen im Jahr wirklich nutzen kann. Ich kenne allerdings auch keine Wasserpistole, die so beeindruckend viel Spaß macht wie die SpyraThree.