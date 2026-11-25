Die Speicherpreise sind in den letzten Monaten durch die Decke gegangen. Betroffen sind auch portable SSDs, mit denen sich schnell und einfach mehr Speicherplatz nachrüsten lässt. Ich nutze eine SSD zum Beispiel für mein Time-Machine-Backup am Mac, damit ich im Notfall auf meine Daten zugreifen kann. Bei mir kommt genau die SSD zum Einsatz, die aktuell reduziert ist: die Samsung Portable SSD T9.
Obwohl mein Mac mini Thunderbolt 5 beherrscht, kann ich mit dieser SSD auf maximal 1.000 MB/s zugreifen, da der Mac den Standard USB 3.2 Gen 2×2 nicht unterstützt. Davon abgesehen sind aber bis zu 2.000 MB/s sowohl beim Lesen als auch beim Schreiben möglich, zum Beispiel mit modernen Windows-Rechnern.
Mit 122 Gramm ist die SSD nicht nur sehr leicht, auch die kompakten Abmessungen machen sie super mobil. Wer möchte, kann sie auch ans iPhone anschließen, um mit Apple ProRes aufzunehmen.
Im Angebot ist die Variante mit 1 TB Speicherplatz, die jetzt nur 167,99 Euro statt 283,99 Euro kostet. Mit Blick auf den Preisverlauf ist das der beste Preis der letzten Monate. Günstiger gab es die SSD zuletzt im März dieses Jahres.
- Rasante Datenübertragung: NVMe SSD mit USB 3.2 Gen 2x2 und sequenziellen Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 2.000 MB/s für mehr Turbo in...
- Schneller Anschluss: Kompatibel mit PCs, Macs, Android-Geräten, iPhone 15, Spielekonsolen, 12K-Kameras und mehr für flexible Anschlussmöglichkeiten...
SanDisk Portable Drive schafft 600 MB/s
Wer so viel Power gar nicht benötigt, kann sich auch die SanDisk Portable Drive ansehen, die mit maximal 600 MB/s liest und schreibt. Dafür ist der Preis auch attraktiver, denn die SSD mit 1 TB Speicher kostet jetzt 119,99 Euro statt 139,99 Euro. Wer ein paar Abstriche in Kauf nehmen kann, ist hier gut bedient. Da der Mac über USB-C ohnehin nur 1.000 MB/s schafft, fällt der Unterschied nicht ganz so groß aus.
- BIS ZU 4-MAL SCHNELLERE ÜBERTRAGUNGSGESCHWINDIGKEITEN ALS BEI HERKÖMMLICHEN PORTABLEN FESTPLATTEN. Dank Lesegeschwindigkeiten von bis zu 600 MB/s...
- ROBUSTES DESIGN. Die Abwesenheit beweglicher Teile sorgt für eine höhere Langlebigkeit und Fallsicherheit aus bis zu 2 Metern Höhe.
Kommentare 3 Antworten
„ Da der Mac über USB-C ohnehin nur 1.000 MB/s schafft“
Das kann man aber so nicht stehen lassen. Über USB-C schafft ein entsprechender Mac bis zu 80Gbit/s. 🙂
Erklärung: USB-C ist nur die Steckerform und sagt nichts über die Geschwindigkeit oder das Protokoll (USB, Thunderbolt, DisplayPort, etc.) aus.
👍🏼
Die war mal bei 110€ oder so.
Nice to have, aber nutze erstmal weiter meine alten.
Vllt platz ja mal die Blase und die Speicherhersteller haben Lust auf diversifizierten Kunden.