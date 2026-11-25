Die Speicherpreise sind in den letzten Monaten durch die Decke gegangen. Betroffen sind auch portable SSDs, mit denen sich schnell und einfach mehr Speicherplatz nachrüsten lässt. Ich nutze eine SSD zum Beispiel für mein Time-Machine-Backup am Mac, damit ich im Notfall auf meine Daten zugreifen kann. Bei mir kommt genau die SSD zum Einsatz, die aktuell reduziert ist: die Samsung Portable SSD T9.

Obwohl mein Mac mini Thunderbolt 5 beherrscht, kann ich mit dieser SSD auf maximal 1.000 MB/s zugreifen, da der Mac den Standard USB 3.2 Gen 2×2 nicht unterstützt. Davon abgesehen sind aber bis zu 2.000 MB/s sowohl beim Lesen als auch beim Schreiben möglich, zum Beispiel mit modernen Windows-Rechnern.

Mit 122 Gramm ist die SSD nicht nur sehr leicht, auch die kompakten Abmessungen machen sie super mobil. Wer möchte, kann sie auch ans iPhone anschließen, um mit Apple ProRes aufzunehmen.

Im Angebot ist die Variante mit 1 TB Speicherplatz, die jetzt nur 167,99 Euro statt 283,99 Euro kostet. Mit Blick auf den Preisverlauf ist das der beste Preis der letzten Monate. Günstiger gab es die SSD zuletzt im März dieses Jahres.

Angebot Samsung Portable SSD T9, 1 TB, 2.000 MB/s Lesen, 2.000 MB/s Schreiben, USB... Rasante Datenübertragung: NVMe SSD mit USB 3.2 Gen 2x2 und sequenziellen Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 2.000 MB/s für mehr Turbo in...

Schneller Anschluss: Kompatibel mit PCs, Macs, Android-Geräten, iPhone 15, Spielekonsolen, 12K-Kameras und mehr für flexible Anschlussmöglichkeiten...

SanDisk Portable Drive schafft 600 MB/s

Wer so viel Power gar nicht benötigt, kann sich auch die SanDisk Portable Drive ansehen, die mit maximal 600 MB/s liest und schreibt. Dafür ist der Preis auch attraktiver, denn die SSD mit 1 TB Speicher kostet jetzt 119,99 Euro statt 139,99 Euro. Wer ein paar Abstriche in Kauf nehmen kann, ist hier gut bedient. Da der Mac über USB-C ohnehin nur 1.000 MB/s schafft, fällt der Unterschied nicht ganz so groß aus.