Star Wars feiert 50. Jubiläum: 7 neue Sets von LEGO präsentiert

Zum 50. Geburtstag von Star Wars im Jahr 2027 fährt LEGO groß auf: Gleich sieben neue Bausets sollen im Januar erscheinen. Die von LEGO vorgestellte Kollektion richtet sich sowohl an Fans der klassischen Filme als auch an erwachsene Sammler und Sammlerinnen. Mit dabei sind bekannte Raumschiffe, legendäre Filmduelle und aufwendig gestaltete Ausstellungsstücke. Besonders auffällig ist ein Filmplakat, das mit mehr als 3.000 Teilen zu den Highlights der neuen Reihe gehört.

Das größte Highlight trägt die Setnummer 75467 und bildet das Kinoplakat von „Star Wars: Eine neue Hoffnung“ aus dem Jahr 1977 nach. Insgesamt 3.209 Teile ergeben ein dreidimensionales Kunstwerk mit Maßen von 59 x 40 Zentimetern mit Luke Skywalker, Prinzessin Leia, Darth Vader und dem Todesstern, dass sich auch an der Wand befestigen lässt. Der Preis fällt allerdings entsprechend aus: LEGO verlangt 299,99 Euro für das Bauset. LEGO-Insider können bereits ab dem 1. Januar 2027 zugreifen, der Verkaufsstart ist für den 4. Januar geplant.

Auch die übrigen sechs Sets bieten eine Mischung aus bekannten Figuren und beliebten Filmszenen. Den größten Einzelcharakter stellt eine überdimensionale Luke-Skywalker-Figur im Pilotenanzug (75482) dar, die aus 981 Teilen besteht und 99,99 Euro kostet. Hinzu kommen ein Rebellen-Y-Wing (75478) für 79,99 Euro, ein Stormtrooper-Helm (75495) für ebenfalls 79,99 Euro sowie ein Darth-Vader-Wandbild (75466) mit 2-in-1-Funktion für 69,99 Euro. Günstiger wird es bei den beiden Filmduellen: Das Aufeinandertreffen von Anakin und Obi-Wan auf Mustafar (75470) kostet 39,99 Euro, während das Duell auf Bespin (75480) mit 79,99 Euro zu Buche schlägt.

Exklusive Minifiguren für Sammler in den Sets

Besonders interessant dürfte die Kollektion für eingefleischte Star-Wars-Fans werden, denn vier der sieben Sets enthalten exklusive Minifiguren, deren Designs auf frühen Konzeptzeichnungen des Künstlers Ralph McQuarrie basieren. Dabei handelt es sich um alternative Versionen von Darth Vader, Luke Skywalker, Prinzessin Leia und Han Solo. Auf die interaktive Technik der LEGO-SMART-Play-Reihe verzichtet der Hersteller bei den Jubiläumssets hingegen vollständig, dafür enthalten die drei größeren Ausstellungsmodelle außerdem bedruckte Sammelfliesen mit neu interpretierten Filmplakaten.

Nicht nur LEGO plant besondere Aktionen zum runden Geburtstag des Weltraum-Franchise. Auch der ursprüngliche Star-Wars-Film soll am 19. Februar 2027 in einer restaurierten Fassung erneut auf die Kinoleinwände kommen. Damit erwartet Fans neben den neuen Klemmbaustein-Modellen auch ein Wiedersehen mit dem Klassiker von 1977. Wer seine Sammlung erweitern möchte, sollte allerdings etwas Budget einplanen: Alle sieben LEGO-Neuheiten zusammen kosten nach den angekündigten Preisen 749,93 Euro.