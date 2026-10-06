Stellt Apple im Oktober zwei Mal neue Produkte vor?

Offiziell steht die Ankündigung von Apple noch aus, die Gerüchteküche geht von einer Produktpräsentation am 13. Oktober aus. Das wäre bereits nächste Woche Dienstag. Mit einer Einladung an Medienvertreter und einer Ankündigung des Termins auf der Apple-Webseite wäre damit wohl spätestens heute zu rechnen, wenn denn die Produktpräsentation einen Event-Charakter erhalten wird.

Laut den neuesten Erkenntnissen soll es aber nicht bei diesem einen Termin bleiben, bei dem vermutlich das erste Smart Home Display von Apple die Hauptrolle einnehmen wird. Wie der US-amerikanische Blog MacRumors unter Berufung auf gleich mehrere Quellen behauptet, soll Apple in der letzten Oktoberwoche weitere neue Produkte einführen.

An diesem zweiten Termin dürften Macs im Mittelpunkt stehen. Heiß gehandelt werden ein neues MacBook Ultra mit OLED-Touchscreen und einem neuen, leichteren Design. Zusätzlich möglich sind wohl Basis-Modell des MacBook Pro mit M6-Chip sowie ein iMac mit M6-Prozessor.

iPhone Duo Launch genau in der Mitte?

Ebenfalls noch erwartet wird ein neues iPad mini, das ebenfalls mit einem OLED-Display sowie einem A20 Pro Chip, einer neuen Frontkamera, besseren Lautsprechern und weiteren Neuerungen bestückt sein soll. Hier ist sich die Gerüchteküche nicht sicher, ob das Gerät bereits am ersten oder am zweiten möglichen Launch-Fenster von Apple vorgestellt wird.

Es scheint allerdings, als würde Apple die beiden Launch-Termine am 13. Oktober und in der letzten Oktoberwoche ganz gezielt ansetzen. Denn genau dazwischen fällt ja bekanntlich noch der Start des iPhone Duo am 23. Oktober. Abgesehen von diesem Tag und dem Termin für die Vorbestellungen am 16. Oktober hat Apple allerdings noch keine Daten bestätigt. Es gilt also noch, etwas Geduld zu haben, die erste Einladung könnte möglicherweise schon in Kürze eintrudeln.