Storytel: Audible-Alternative 45 Tage kostenlos testen

Wenn es um Hörbücher geht, dann ist ja üblicherweise Audible eine sehr gute Anlaufstelle. Bei der Amazon-Tochter bekommt ihr für euer Geld jeden Monat ein Hörbuch, das ihr auch nach Ablauf des Abos behalten könnt. Das ist einer der wesentlichen Unterschiede zu herkömmlichen Streaming-Diensten.

Ein genau solcher Streaming-Dienst ist Storytel. Normalerweise kostet das Abo hier 14,90 Euro pro Monat und im Gegensatz zu Audible seid ihr nicht auf ein Hörbuch begrenzt, sondern könnt so viel hören und auch lesen, wie ihr wollt. Es lohnt sich also vor allem für diejenigen, die mehr als einen Titel pro Monat konsumieren.

Aktuell könnt ihr Storytel Unlimited bei einer Registrierung über diese Aktionsseite 45 Tage kostenlos freischalten und so rund 20 Euro sparen. Bezahldaten müsst ihr wie üblich trotzdem angeben, ihr dürft die Kündigung per Mausklick vor Ablauf des Testzeitraums also nicht vergessen.

Das alles bietet Storytel

Storytel steht unter anderem als App für iPhone und iPad zum Download bereit. Ihr bekommt so Zugriff auf über 600.000 Titel, darunter Tausende Bestseller, Krimis, Romane, Biografien, Kinder- und Jugendliteratur, Sachbücher und vieles mehr.

Das Aushängeschild von Storytel sind laut eigenen Aussagen die regelmäßig erscheinenden Storytel Originals und einige exklusive Titel. Außerdem sind die Inhalte in verschiedenen Sprachen verfügbar, nicht nur auf Deutsch.