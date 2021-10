Studie: 73 Prozent der Deutschen nutzen Macs am Arbeitsplatz

Dass bei uns in der appgefahren-Redaktion ausschließlich Apple-Geräte für die tägliche Arbeit zum Einsatz kommen, dürfte bei einem Apple-Blog nicht verwunderlich sein. Aber wie sieht es im generellen Arbeitsleben in Deutschland und weltweit aus? Stehen in Büros mehrheitlich Macs und MacBooks auf den Schreibtischen, und bieten Unternehmen ihren Angestellten die Möglichkeit, frei wählen zu können? Diesem Thema hat sich eine aktuelle internationale Studie von Jamf, einem Anbieter für Apple-Gerätemanagement-Software, gewidmet, bei der 2.000 Angestellte in neun Ländern, davon 300 aus Deutschland, befragt wurden.

Eine der wichtigsten Erkenntnisse der Studie: Neun von zehn Angestellten (94 Prozent) in Deutschland würden eine Gehaltskürzung in Kauf nehmen, wenn sie dafür frei ihr Arbeitsgerät wählen dürften. Umgerechnet in Geldwert sind die Befragten in Deutschland bereit, auf durchschnittlich 110 Euro ihres Gehalts zu verzichten. Der weltweite Durchschnitt beträgt 95 Euro. Ganzen 86 Prozent der Beteiligten ist die Wahl des eigenen Arbeitsgeräts sehr wichtig, allerdings bieten lediglich 48 Prozent der deutschen Unternehmen entsprechende Mitarbeiterwahlprogramme an.

Apple-Geräte werden mehrheitlich bevorzugt

Hätten sie die Wahlfreiheit, würden mehr als die Hälfte der deutschen Studienteilnehmer und -teilnehmerinnen (54 Prozent) ein Apple-Gerät als Desktop-Rechner wählen, als Laptop würden sich 63 Prozent ein Apple-Gerät wünschen, und 64 Prozent der Befragten würden beim Mobiltelefon Apple bevorzugen.

Die Realität in weltweiten Büros sieht anders aus: Am wenigsten sind Apple-Geräte als Desktop-Rechner in französischen Unternehmen vertreten. Nur 55 Prozent der Studienbeteiligten nutzen einen Apple-Rechner am Arbeitsplatz. In den USA sind es 70 Prozent, in Deutschland 73 Prozent, und in Großbritannien sogar 79 Prozent. Bei der Nutzung von Apple-Geräten als Laptop ist das Verhältnis nahezu umgekehrt. Hier sind die USA (75 Prozent) und Frankreich (73 Prozent) an der Spitze, gefolgt von Deutschland (61 Prozent) und Großbritannien (55 Prozent).

Angestellte, die von anderen Geräten auf Apple-Geräte umgestiegen sind, geben zu 85 Prozent an, eine Verbesserung festzustellen. Genannt werden etwa eine verbesserte Produktivität (83 Prozent), Selbstständigkeit (84 Prozent) und Kreativität (85 Prozent). Jamf-CEO Dean Hager erklärt dazu:

„Die Erfahrung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wird mehr als je zuvor durch die von ihnen verwendete Technologie bestimmt. Angestellten die Wahl zu lassen, mit welcher Technologie sie arbeiten, hat auch für Arbeitgeber einen großen Wert. Das Angebot von Wahlprogrammen in Zusammenarbeit mit den richtigen Technologiepartnern kann Unternehmen dabei helfen, Talente zu gewinnen und zu halten und gleichzeitig die Kreativität und Produktivität […] zu steigern.“

Der vollständige Bericht zu den internationalen Studienergebnissen steht hier zum kostenlosen Download zur Verfügung.

Was für einen Rechner bzw. Gerät nutzt ihr an eurem Arbeitsplatz? Habt ihr die Möglichkeit, selbst mitbestimmen zu können, welches Arbeitsgerät ihr verwenden wollt? Wir sind gespannt auf eure Kommentare zu diesem Thema.