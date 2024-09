Sunorama: Neue App des SunOnTrack-Entwicklers veröffentlicht

Bereits vor einiger Zeit haben wir euch die App SunOnTrack vorgestellt. Die tolle Anwendung von Thomas Moder hilft dabei, den Sonnenverlauf zu unterschiedlichen Tageszeiten und Jahreszeiten zu simulieren. Damit kann man beispielsweise wunderbar erkennen, ab wann das Nachbarhaus einen Schatten wird und wie groß dieser ist. Das können wichtige Informationen sein, etwa für die Installation einer PV-Anlage oder eines Balkonkraftwerks.

Nun gibt es eine weitere App von Thomas Moder, sie hört auf den Namen Sunorama (App Store-Link) und wird für 5,99 Euro im App Store für iPhone und iPad angeboten. Auch hier kommt eine ganz ähnliche Technik zum Einsatz, allerdings kann man den Sonnenverlauf im Gelände simulieren.

Sunorama spielt seine Stärken im Gelände aus

Bei uns hier im Flachland ist das tatsächlich nicht besonders spannend, sobald es etwas hügeliger oder sogar bergig wird, ist Sunorama aber richtig interessant. Der Entwickler lässt uns wissen:

Ideal, um die Sonneneinstrahlung auf ein Grundstück im Hinblick auf das umliegende Gelände zu bewerten, eine Bergwanderung zu planen, den perfekten Sonnenaufgang in den Bergen einzufangen, die Ausrichtung eines Gebäudes für eine natürliche Beleuchtung zu planen oder den besten Ort für eine Veranstaltung im Freien anhand von Sonnenlicht und Schatten auszuwählen.

Die große Stärke von Sunorama: Ihr könnt nicht einfach nur schauen, wie der Sonnenverlauf heute oder morgen am gewünschten Ort aussehen wird. Ihr könnt das Datum komplett frei wählen und so beispielsweise auch sehen, wie sich die Sonne im Dezember oder Januar am gewünschten Ort zeigt.

Im Vergleich zu SunOnTrack steckt Sunorama vielleicht noch ein bisschen mehr in einer Nische. Solltet ihr aber eine App suchen, die genau diese Funktionalität anbietet, dann dürftet ihr im App Store wohl kaum einen besseren Kandidaten finden. Und falls ihr SunOnTrack schon installiert habt, um beispielsweise den Schattenwurf von Gebäuden zu visualisieren, dann reicht ein Fingertipp aus, um direkt von dort in die neue Sunorama-App zu wechseln und auch das Gelände mit in die Analyse einzubeziehen.