Super Bowl: Wieder kurzzeitige Angebote bei Saturn oder MediaMarkt?

In der Nacht von Sonntag auf Montag findet in den USA der Super Bowl statt. Und wenn wir uns an die vergangenen Jahre erinnern, dann wissen wir auch, dass es immer wieder tolle Aktionen im Netz gab, bei denen man ordentlich sparen konnte. Zuletzt hatte sich MediaMarkt spendabel gezeigt und die „Mehrwertsteuer“ erstattet.

Wir wir erfahren haben, soll es auch in diesem Jahr wieder eine Preisaktionen geben, möglicherweise sogar wieder mit geschenkter Mehrwertsteuer. Umgerechnet würde das einem Rabatt von knapp 16 Prozent entsprechen und auch wenn sich nicht jedes Produkt lohnt, das eine oder andere Schnäppchen wird durchaus möglich sein.

Dieses Jahr ist aber wohl nicht MediaMarkt an der Reihe, stattdessen wird die Super Bowl Aktion vermutlich bei Saturn stattfinden. Ebenso vermuten wir, dass der Aktionszeitraum deutlich länger ausfallen wird als in den Jahren zuvor. Das dürfte diejenigen freuen, die mitten in der Nacht lieber das Bett hüten.

Sobald wir nähere Infos haben, werden wir euch auf jeden Fall informieren. Ihr könnt ja schon einmal ein wenig auf Saturn.de nach euren Wunschprodukten stöbern.