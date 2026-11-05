Super Mario Odyssey auf dem Apple TV: KI macht Nintendos Spiele fit für den Fernseher

Was bislang kaum vorstellbar war, ist offenbar Realität geworden: Ein Reddit-User hat es geschafft, Nintendos „Super Mario Odyssey“ und „Animal Crossing: New Horizons“ nativ auf dem Apple TV 4K zum Laufen zu bringen. Möglich macht das ein neues Open Source-Projekt namens TVPort, das die Spiele mit Hilfe von KI für Apples Streaming-Box portiert. Damit setzt sich ein spannender Trend fort, bei dem künstliche Intelligenz die Portierung von Spielen auf eigentlich nicht dafür vorgesehene Plattformen erleichtert.

Hinter dem Projekt steckt der Reddit-Nutzer FloatingFalafel, der in einem Reddit-Beitrag samt Video über seine Ergebnisse berichtet. TVPort basiert auf einem Fork des nxnative-Toolkits und ermöglicht es, Nintendo-Switch- und Switch-2-Spiele mit Hilfe eines Macs für das Apple TV neu zu kompilieren. Entwickelt wurde die Software unter Einsatz von Claude Opus 5.5. Der Quellcode ist öffentlich zugänglich, so dass auch andere Entwickler und Entwicklerinnen eigene Portierungsversuche starten können.

Die bisherigen Ergebnisse können sich sehen lassen: „Super Mario Odyssey“ soll auf dem Apple TV 4K mit flüssigen 60 Bildern pro Sekunde laufen. „Animal Crossing: New Horizons“ erreicht immerhin 30 fps. Weitere Spiele wurden bislang noch nicht getestet. Interessierte Nutzer und Nutzerinnen können TVPort allerdings selbst ausprobieren und untersuchen, welche Nintendo-Titel sich ebenfalls auf Apples Hardware bringen lassen.

Eigene Spieledateien und technische Grenzen

Ganz ohne Voraussetzungen funktioniert das Ganze allerdings nicht. TVPort enthält keine Spieledateien. Man muss also stattdessen eigene Daten aus legal erworbenen Spielkopien bereitstellen. Dafür ist unter anderem eine modifizierte Nintendo Switch erforderlich. Auch die Hardware setzt Grenzen: Besonders anspruchsvolle Titel wie „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ könnten das Apple TV 4K der dritten Generation aufgrund thermischer Drosselung überfordern. Das für den 13. November angekündigte Modell der vierten Generation könnte hier mehr Spielraum bieten.

Ob TVPort dauerhaft verfügbar bleibt, ist allerdings fraglich. Nintendo geht regelmäßig gegen inoffizielle Lösungen vor, die das Spielen der eigenen Titel außerhalb der vorgesehenen Plattformen ermöglichen. Wie ernst der Konzern solche Projekte nimmt, zeigte sich bereits 2024: Damals verklagte Nintendo das Emulator-Team hinter Yuzu. Der Rechtsstreit endete mit einem Vergleich über 2,4 Millionen US-Dollar und der Einstellung des Emulators. Auch TVPort könnte deshalb schon bald ins Visier des japanischen Spieleherstellers geraten.