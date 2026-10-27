Wer kennt das nicht? Im Meeting fällt ein wichtiger Termin, beim Telefonat wird eine Aufgabe vereinbart und unterwegs kommt einem plötzlich eine gute Idee. Später ist die Hälfte davon schon wieder vergessen. Wer solche Situationen kennt, sollte sich den neuen SwitchBot AI MindClip genauer ansehen.

Der kleine Wearable-Recorder soll Gespräche und wichtige Informationen festhalten und diese mit Hilfe künstlicher Intelligenz in verwertbare Notizen verwandeln. Statt sich auf das eigene Gedächtnis oder hastig gekritzelte Stichpunkte zu verlassen, übernimmt das Gadget einen Teil der Erinnerungsarbeit. SwitchBot richtet sich damit nicht nur an Menschen im Berufsalltag, sondern auch an alle, die zwischen Familie, Arbeit und privaten Terminen den Überblick behalten möchten.

Optisch setzt der AI MindClip auf ein unauffälliges Clip-Design, das sich an Kleidung, Tasche oder Schlüsselband befestigen lässt. Mit einem Gewicht von gerade einmal 16,8 Gramm und Abmessungen von 50 x 29 x 18,5 Millimetern dürfte das Gerät im Alltag kaum stören. Zudem sind bis zu 20 Stunden Aufnahmezeit möglich, während der Clip Stimmen aus einer Entfernung von bis zu drei Metern erfasst. Der interne Speicher umfasst 64 GB.

Strukturierte Notizen und Anschluss an andere KI-Assistenten

Die eigentliche Stärke des MindClip liegt jedoch in der KI-Verarbeitung: Aufgezeichnete Gespräche lassen sich transkribieren und anschließend automatisch zusammenfassen. Unterstützt werden dabei mehr als 30 Sprachen, darunter Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Chinesisch und Japanisch, was gerade bei internationalen Meetings oder mehrsprachigen Gesprächen praktisch ist. Statt sich später durch eine komplette Aufnahme zu arbeiten, können Nutzer und Nutzerinnen des AI MindClip schnell die wichtigsten Aussagen erfassen. Die KI kann außerdem Aufgaben, Fristen, Zusagen, offene Fragen und nächste Schritte herausarbeiten, um so im Idealfall aus einem Gespräch eine übersichtliche Arbeitsgrundlage, mit der sich direkt weiterarbeiten lässt, zu erhalten.

Der SwitchBot AI MindClip ist allerdings nicht nur auf die Rolle eines digitalen Diktiergeräts beschränkt, da das System aus den erfassten Inhalten auch Aufgaben und Erinnerungen erstellen kann. Passende Informationen lassen sich mit Kalendern, Erinnerungsdiensten oder To-Do-Apps synchronisieren. Eine KI-gestützte Suchfunktion soll dabei helfen, bereits gespeicherte Informationen später wiederzufinden, ohne lange nach einer bestimmten Aufnahme suchen zu müssen. Gerade bei dicht getakteten Arbeitstagen könnte das nützlich sein: Wer hat welche Aufgabe übernommen? Welche Frist gibt es? Und was sollte nach dem letzten Gespräch noch erledigt werden?

Spannend wird das Konzept des AI MindClips auch mit Blick auf die Integration in bestehende KI-Workflows. Über das SwitchBot OpenAPI CLI können Nutzer und Nutzerinnen bereits aufgezeichneten Kontext nach eigener Freigabe mit KI-Agenten wie ChatGPT, Claude Code, OpenClaw und Hermes teilen. Denkbar ist beispielsweise, dass ein KI-Assistent auf Basis eines Gesprächs bei der Planung hilft oder aus besprochenen Aufgaben konkrete nächste Schritte ableitet. Entscheidend ist dabei die ausdrückliche Freigabe der Daten durch den User.

Meine ersten Eindrücke zum AI MindClip

Ich hatte in den letzten Wochen die Gelegenheit, mir den neuen AI MindClip von SwitchBot bereits selbst genauer ansehen zu können. Der Hersteller hat mir dafür ein Exemplar in grauer Farbvariante zur Verfügung gestellt. Beim Auspacken fällt gleich auf, wie klein und leicht der AI MindClip eigentlich ist. Mein Modell war zum Start leider nicht vorgeladen, so dass ich das kleine Gadget erst einmal mit dem mitgelieferten und hochwertig wirkenden USB-C-auf-USB-C-Ladekabel, dass trotz der grauen Gerätefarbe in einem stoffummantelten Weiß daher kommt, aufladen musste.

In der Zwischenzeit kann man bereits die offizielle AI MindClip-App (App Store-Link) aus dem deutschen App Store herunterladen, die dort kostenlos und für iPhones und iPads zur Verfügung steht. Die rund 304 MB große Anwendung kann ab iOS/iPadOS 15.1 oder neuer genutzt werden und steht auch bereits in deutscher Sprache zur Verfügung. Für die Nutzung ist ein SwitchBot-Konto oder ein Drittanbieter-Login per Apple, Google, Amazon notwendig. Anschließend kann der AI MindClip über das zweisekündige Drücken des Seitenbuttons von der App erkannt und eingebunden werden. Auch im Web lässt sich AI MindClip verwenden, dazu muss die Web-Anwendung mit einem QR-Code in der App gescannt werden, oder man meldet sich mit den eigenen Anmeldedaten an.

Ist der AI MindClip mit der App verbunden, kann das kleine Gerät durch seinen integrierten Clip an der Kleidung befestigt und für Aufnahmen über einen Schalter eingeschaltet werden. Fortan hört der AI MindClip zu und registriert alle Stimmen, die in einer Entfernung von bis zu drei Metern zu hören sind. Während der Aufnahme leuchtet oben am Gerät eine kleine orangene LED, die man aber als Gegenüber nicht sieht, wenn man den AI MindClip an der Kleidung befestigt hat. In der App kann man zudem die eigene Stimme mit englischen Sätzen aufnehmen, damit die KI diese in gesprochenen Inhalten erkennt und als solche kennzeichnet.

Zusammenfassungen bieten Luft nach oben

Ich habe einige Tests mit dem AI MindClip vorgenommen und war insgesamt von den ausgegebenen Zusammenfassungen nicht komplett begeistert. Zwar war der von der KI erstellte Text gut strukturiert, allerdings gab es sich mehrfach wiederholende Informationen, es wurden einige wichtige Details und Aspekte vergessen oder falsch wiedergegeben, und dafür sehr generische Aussagen erstellt. Dabei handelte es sich bei den Aufnahmen um spezielle Themen, die teils vom Sprecher sogar am Ende nochmals selbst zusammengefasst wurden. Zwar erkennt die KI auch Fachbegriffe wie Abkürzungen und gibt diese korrekt aus, allerdings ließ die Qualität der Zusammenfassungen oft zu wünschen übrig, so dass noch manuelle Nacharbeit gefordert wäre, sollte ich sie weiter verwenden wollen.

Die AI MindClip-App hält einige Vorlagen für bestimmte Situationen bereit, beispielsweise für Vorlesungen, Interviews, Besprechungen, Beratungen, Vertrieb, Teammeetings, Finanzplanung, Leistungs-Feedback, Anrufprotokolle und mehr. Zudem kann eine automatische Aufnahme in einer Betaversion ausprobiert werden, bei der die Aufnahme automatisch startet, sobald Geräusche gehört werden und nach fünf Minuten Stille selbständig abschaltet. Die Übertragung der Gesprächsaufnahmen in die App erfolgt, wenn der Aufnahmeschalter auf Aus steht und dauerte bei einer rund zwölfminütigen Aufnahme etwa 2-3 Minuten inklusive KI-Analyse und Erstellung der Zusammenfassung. In den Einstellungen lässt sich zudem festlegen, welcher KI-Agent arbeiten soll: GPT-5.5, SOTA und Gemini 3.1 Pro stehen aktuell zur Verfügung. Als Dritt-Apps zum Weiterleiten gibt es derzeit eine Anbindung zu Notion und Slack, weitere Dienste sollen folgen.

Wichtig zu wissen: Da der MindClip Gespräche aus dem privaten und beruflichen Umfeld erfassen kann, bleibt ein verantwortungsvoller Umgang mit Aufnahmen wichtig: Andere Beteiligte sollten informiert werden, und die jeweils geltenden Datenschutzregeln sind zu beachten. A propos Datenschutz: SwitchBot verweist auf die Möglichkeit, Aufnahmen und Notizen direkt in der App anzusehen, zu verwalten und zu löschen. Außerdem nennt der Hersteller die Anforderungen der Norm EN 18031 sowie Zertifizierungen nach ISO/IEC 27001 und ISO/IEC 27701 für Informationssicherheit und Datenschutzmanagement.

Kaufpreis und optionales Abo

Im europäischen SwitchBot-Shop wird der AI MindClip für 119,99 Euro angeboten und ist in Grau sowie Weiß gelistet. Aktuell gibt es ihn mit 25 Prozent Rabatt mit dem Code OCTX25 zum Preis von 90 Euro. Bei Amazon ist die schwarze Farbvariante derzeit für 99 Euro erhältlich. Neue Nutzer und Nutzerinnen erhalten eine einmonatige Pro-Testphase mit 1.200 Transkriptionsminuten. Danach können sie ein kostenpflichtiges Pro-Abo, beispielsweise für 17,99 Euro/Monat bzw. 99,99 Euro/Jahr, mit jeweils 1.200 Transkriptionsminuten alle 30 Tage wählen oder den kostenlosen Tarif mit 300 Transkriptionsminuten pro Monat weiter nutzen.