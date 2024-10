SwitchBot K10+ Pro Combo: Neue kompakte Sauger-Kombi erscheint Ende 2024

Auf der diesjährigen IFA-Messe in Berlin hat der hier wohlbekannte Smart Home-Hersteller SwitchBot die neue Staubsaugerlösung SwitchBot K10+ Pro erstmals vorgestellt. Das Raumreinigungs-Set kombiniert den kleinsten Saugroboter der Welt, den SwitchBot K10+ Pro, mit einem zusätzlichen Akku-Handsauger. Denn wer kennt es nicht: Der Saugroboter sorgt zwar für eine grundsätzliche Sauberkeit in den Räumen, erwischt aber das ein oder andere Krümelchen in den Ecken oder anderen schwer zugänglichen Orten nicht. Da kommt ein zusätzlicher Handsauger, der zudem ohne Kabel auskommt und schnell einsatzbereit ist, gerade recht.

Die in einem kompakten Turm-Format gehaltene Geräte-Kombination von SwitchBot benötigt nur eine Fläche von der Größe eines A4-Blattes und setzt auf eine gemeinsame FusionBase-Absaugstation, die Schmutz sowohl vom Saugroboter als auch vom Akkusauger aufnimmt. Mit einem Fassungsvermögen von drei Litern soll man, je nach Schmutzintensität in den eigenen vier Wänden, bis zu 70 Tage ohne Wechsel des integrierten Staubbeutels auskommen.

Der Saugroboter kommt auf eine Saugkraft von 20.000 Pascal und behält dank eines ausgeklügelten fünfstufigen Filtersystems bis zu 99,5 Prozent aller aufgenommenen Partikel mit Größen bis zu 0,3 Mikrometern im Inneren. Steuern lässt sich der Saugroboter entweder per App, oder auch über Sprachbefehle oder festgelegte Zeitpläne, die ein regelmäßiges Reinigen ermöglichen. Über den optional erhältlichen SwitchBot Hub 2 kann auch Apple Home integriert werden.

Insgesamt vier Bürstenaufsätze für den Akkusauger

Der Akkusauger des Sets verfügt über eine SilenTech-Funktion, die für einen niedrigen Geräuschpegel beim Saugen sorgt: Die Akustikkonstruktion des Akkusaugers reduziert Vibrationen und sorgt für eine ruhige Umgebung. Im Lieferumfang des Handsaugers sind neben der LED-beleuchteten Standardbürste auch drei weitere Büstenaufsätze, mit denen sich unter anderem bequem Tische, enge Sofaritzen oder das Sofapolster reinigen lassen.

Die neue SwitchBot K10+ Pro Combo kann ab sofort auf der EU-Website des Herstellers für reguläre 799,99 Euro vorbestellt werden. Mit dem Rabattcode K10PCMO bekommt man derzeit noch einen satten Rabatt von 250 Euro auf die Neuerscheinung, so dass bei der Vorbestellung lediglich 549,99 Euro für das Reinigungs-Set anfällt. Die Auslieferung des SwitchBot K10+ Pro Combo soll laut Angaben des Herstellers „Ende Dezember“ dieses Jahres erfolgen. Ein abschließendes YouTube-Video zeigt euch die Neuerscheinung nochmals im Detail.