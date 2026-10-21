SwitchBot: Smarte Outdoor-Lichter mit Matter und 30 Metern Länge vorgestellt

SwitchBot erweitert das eigene Smart Home-Portfolio um die Permanent Outdoor Lights. Die 30 Meter lange Außenbeleuchtung kombiniert individuell steuerbare RGB-Farbeffekte mit einstellbarem Weißlicht und unterstützt den Smart Home-Standard Matter direkt über WLAN. Damit lassen sich die Leuchten ohne zusätzlichen SwitchBot-Hub in kompatible Systeme integrieren. Das Set besteht aus sechs jeweils fünf Meter langen Abschnitten mit insgesamt 72 Leuchten und ist für die dauerhafte Montage im Außenbereich ausgelegt.

Ein besonderer Vorteil ist die gerade bereits erwähnte native Matter-Unterstützung: Die Beleuchtung kann direkt mit Apple Home, Amazon Alexa, Google Home, Samsung SmartThings und Home Assistant verbunden werden. Ein zusätzlicher SwitchBot-Hub ist dafür nicht nötig. Für die Steuerung über Apple Home und entsprechende Automatisierungen wird allerdings weiterhin ein kompatibler Home-Hub benötigt, etwa ein HomePod mini oder ein Apple TV. Grundlegende Funktionen wie das Ein- und Ausschalten sowie unterstützte Lichteinstellungen lassen sich über die jeweilige Smart-Home-Plattform bedienen. Wer auf dynamische Lichteffekte, Musiksynchronisation oder detaillierte Farbeinstellungen zugreifen möchte, benötigt weiterhin die SwitchBot-App.

RGBIC und separate LEDs für weißes Licht

Technisch setzt SwitchBot auf RGBIC+WW: Neben farbigen RGB-LEDs kommen auch separate warmweiße und kaltweiße LEDs zum Einsatz. Dank integrierter Steuerchips können verschiedene Bereiche der Lichtinstallation gleichzeitig unterschiedliche Farben anzeigen. Insgesamt stehen bis zu 16 Millionen Farben sowie Effekte wie Farbverläufe, fließende Übergänge und Lauflichtmuster zur Verfügung. Für den Alltag lässt sich die Beleuchtung dagegen auf klassisches Weiß umstellen. Die Farbtemperatur reicht von 2.700 bis 6.500 Kelvin und deckt damit sowohl gemütliches Warmweiß als auch kühlere Tageslichttöne ab.

Auch bei der Helligkeit bietet das System Spielraum, denn jede der 72 Leuchten erreicht laut Hersteller bis zu 40 Lumen, für das gesamte Set gibt SwitchBot eine maximale Lichtleistung von 2.600 Lumen an. Die Helligkeit kann über die App stufenlos zwischen einem und 100 Prozent eingestellt werden. Damit eignet sich die Beleuchtung nicht nur für farbenfrohe Dekoration an Weihnachten, Halloween oder bei Gartenpartys, sondern auch für die alltägliche Beleuchtung von Eingängen, Terrassen und Wegen. Die getrennten weißen LEDs sollen dabei für ein natürlicheres Weiß sorgen als eine Mischung aus roten, grünen und blauen Lichtquellen.

Wetterfest und für den Dauereinsatz gedacht

Bei einer fest installierten Außenbeleuchtung spielt die Widerstandsfähigkeit eine entscheidende Rolle. Die Lichtabschnitte sind nach IP67 geschützt und damit staubdicht sowie gegen zeitweiliges Untertauchen in Wasser abgesichert. Controller und Netzteil besitzen dagegen die Schutzart IP65 und sind gegen Staub und Strahlwasser geschützt, dürfen aber nicht untergetaucht werden. UV-beständige Materialien sollen die Alterung durch Sonneneinstrahlung reduzieren. Laut SwitchBot funktioniert das System bei Temperaturen zwischen minus 20 und plus 60 Grad Celsius. Die angegebene Lebensdauer der LEDs liegt bei bis zu 55.000 Stunden.

Das Set umfasst sechs fünf Meter lange Abschnitte, die sich beispielsweise entlang von Dachkanten, Garageneinfahrten, Balkonen oder Pergolen verlegen lassen. Mit den beiliegenden Verlängerungskabeln können unbeleuchtete Bereiche überbrückt werden. So lässt sich eine Strecke von bis zu 36 Metern abdecken, wobei die tatsächliche Länge der beleuchteten Abschnitte weiterhin 30 Meter beträgt. Für die Befestigung stehen 3M-Klebepads und Schrauben zur Verfügung. Während die Klebepads auf geeigneten glatten Oberflächen eingesetzt werden können, empfiehlt sich die Verschraubung insbesondere bei rauem Untergrund und dauerhaft exponierten Montageorten.

Neben der Bedienung über Matter und die SwitchBot-App gibt es einen kabelgebundenen Controller mit grundlegenden Schaltfunktionen und zehn Helligkeitsstufen. So bleibt eine einfache Steuerung auch dann möglich, wenn die App oder die WLAN-Verbindung gerade nicht zur Verfügung steht. Die App bietet zusätzliche Funktionen wie Szenen, Zeitpläne, Timer und dynamische Effekte. Ein integriertes Mikrofon ermöglicht außerdem Lichteffekte, die auf Musik und Umgebungsgeräusche reagieren. Für die klassische Bedienung ohne Smartphone ist zudem eine separat erhältliche SwitchBot-Fernbedienung vorgesehen.

Preis und Verfügbarkeit

Die SwitchBot Permanent Outdoor Lights sind laut Hersteller im eigenen Onlineshop erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung für das 30-Meter-Set liegt bei 199,99 Euro, wobei der angegebene Preis bei SwitchBot durch die Nutzung des Gutscheincodes OCTY20 auf 160 Euro gedrückt werden kann. Auch bei Amazon ist die Neuerscheinung bereits gelistet, ist aber noch nicht bestellbar.