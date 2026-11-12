SwitchBot Wetterstation mit eInk-Display jetzt ab 74,99 Euro

Im Juli habe ich euch die SwitchBot Wetterstation erstmals vorgestellt. Seitdem hängt sie bei mir zuhause gut einsehbar an der Treppe im Esszimmer und ich kann jederzeit einen Blick auf die aktuellen Werte und die Vorhersage der nächsten Tage werfen. Jetzt bekommt ihr die SwitchBot Wetterstation bei Amazon zum neuen Bestpreis.

Auf der Produktseite habt ihr die Auswahl zwischen drei verschiedenen Bundles. Die nackte Wetterstation gibt es für 74,99 Euro statt 109,99 Euro. Alternativ gibt es für 90,43 Euro ein Bundle mit einem Matter-Hub. Für 109,99 Euro gibt es zusätzlich noch einen Außensensor, der seine Daten auch direkt an das eInk-Display senden kann.

Mich hat an der SwitchBot Wetterstation vor allem ein Detail überzeugt: Das gut ablesbare eInk-Display, das gleichzeitig einen sehr geringen Stromverbrauch hat. So kann man die Wetterstation, auch dank der mitgelieferten Wandhalterung, vollkommen frei platzieren. Laut meinen aktuellen Daten rechne ich mit einer Akkulaufzeit von rund einem halben Jahr. Wenn der Akku leer ist, kann er innerhalb weniger Stunden einfach per USB-C aufgeladen werden.

Das alles kann die SwitchBot Wetterstation anzeigen

Auf der Startseite der Wetterstation werden nicht nur die Uhrzeit und das Datum angezeigt, sondern auch die aktuellen Daten des Innensensors und des optional gekoppelten Außensensors. Beide können Temperatur und Luftfeuchtigkeit messen. Auch Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang werden dargestellt.

In der mittleren Spalte zeigt die SwitchBot Wetterstation in der Standardkonfiguration nicht selbst gemessene Daten wie Windgeschwindigkeit und Windrichtung, UV-Index, Sichtweite oder Luftdruck an. In der rechten Spalte gibt es eine Wettervorhersage für die kommenden Tage inklusive Regenwahrscheinlichkeit sowie Tiefst- und Höchsttemperatur.

Zudem kann man eigene Ansichten erstellen, Daten aus einem Kalender anzeigen oder Smart Home Szenen aus der SwitchBot-App schalten. Gerade hier kommt man meiner Meinung nach aber zu schnell an Grenzen, so dass ich diese Funktionen im Alltag gar nicht nutze. Werft dazu gerne einen Blick auf mein YouTube-Video. Als reine Wetterstation mit Display kann ich die Lösung von SwitchBot aber definitiv empfehlen.