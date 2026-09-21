T-Travel: Telekom startet eigenes eSIM-Angebot für Urlaubsreisen

Bei meinen letzten Reisen in die USA und nach Ägypten habe ich festgestellt, dass eSIMs eine ziemlich praktische Sache sind. Man kann sie bereits vorab für das jeweilige Land und die Reisedauer aussuchen, bezahlen und installieren. Am Flughafen angekommen, verbinden sie sich automatischen mit dem dort heimischen Netz und es kann loslegen. Mit T-Travel bietet nun auch die Telekom einen eigenen eSIM-Dienst an.

Nicht zu verwechseln ist das neue Angebot mit dem bereits seit Jahren erhältlichen Surf & Travel. Letzteres ist ein Angebot für die hauseigenen Mobilfunkkunden, die einfach ein gewünschtes Datenpaket zu einem bestehenden Vertrag hinzu buchen. Das neue T-Travel richtet sich dagegen an alle Personen, also auch jene ohne festen Vertag bei der Telekom.

In einer Pressemitteilung schreibt man: „Die Vorteile von T-Travel sind die einfache Aktivierung und Premium-Netzwerke in über 200 Destinationen – und das zu günstigen und transparenten Preisen ohne Vertragsbindung. So wird mobiles Internet im Ausland sorgenfrei. Die Telekom bietet ein weltweites Mobilfunknetz mit rund 600 internationalen Partnern und ist auch hier führend in 5G-Roaming.“

Wie gut sind die Preise von T-Travel bei der Telekom?

Ich habe die Preise von Surf & Travel und T-Travel genauer unter die Lupe genommen. Für eine siebentägige Reise in die USA bezahlt man beim neuen T-Travel zwischen 7,05 Euro für 3 GB und 29,25 Euro für einen umlimitierten Tarif. Bei Surf & Travel stehen drei Pakete zur Auswahl: 2 GB für 5,95 Euro, 15 GB für 15,95 Euro und 50 GB für 29,95 Euro. Das letzte Paket wäre sogar für 25 Tage gültig.

Prinzipiell klingt der Unlimited-Tarif von T-Travel also gar nicht so verkehrt – wenn denn da nicht das Kleingedruckte wäre. Pro 24 Stunden ist die Highspeed-Datennutzung auf 3 GB begrenzt, danach wird auf 1 Mbit/s gedrosselt. Sehr schade, dass darauf nicht deutlicher hingewiesen wird.

Und wie sieht es bei der Konkurrenz aus? Der bekannteste Anbieter ist hier sicherlich Saily. Dort bekommt ihr unter anderem 1 GB für 3,49 Euro, 5 GB für 12,49 Euro oder eine Woche „unlimitierte“ Daten für 21,99 Euro – gedrosselt wird hier erst ab 5 GB.