Tabletmarkt im freien Fall: Auch Apple kann sich dem Abwärtstrend nicht entziehen

Der weltweite Tabletmarkt steckt in einer handfesten Krise. Selbst Branchenprimus Apple bleibt davon nicht verschont und muss deutliche Rückgänge bei den iPad-Auslieferungen hinnehmen. Wie aktuelle Zahlen des Marktforschungsunternehmens Omdia zeigen, schrumpfte der Markt im dritten Quartal 2026 erheblich. Insgesamt wurden weltweit nur noch 32,2 Millionen Tablets an den Handel ausgeliefert. Im Vorjahresquartal waren es mit 41,8 Millionen Geräten noch rund 23 Prozent mehr. Besonders bitter: Apple traf es sogar härter als den Gesamtmarkt. Bei den iPad-Auslieferungen steht ein Minus von satten 27,5 Prozent zu Buche.

Ein Blick auf die größten Hersteller zeigt, wie unterschiedlich die Unternehmen mit der schwierigen Marktlage umgehen. Während Apple, Samsung, Xiaomi und Huawei allesamt rückläufige Zahlen melden, kann sich Lenovo als einziger der fünf größten Anbieter über Wachstum freuen. Die Auslieferungen stiegen um 11,9 Prozent auf rund 4,1 Millionen Geräte. Dadurch kletterte der Marktanteil von 8,7 auf 12,7 Prozent. Xiaomi musste dagegen einen Rückgang von 10,6 Prozent verkraften. Besonders hart erwischte es Huawei: Der chinesische Hersteller verzeichnete ein Minus von 43 Prozent.

Lieferengpässe machen den Herstellern zu schaffen

Als einen der Hauptgründe für die Entwicklung nennt Omdia die anhaltende Knappheit wichtiger Komponenten. Die Lieferprobleme erschweren nicht nur die Produktion ausreichender Stückzahlen, sondern bremsen auch technische Weiterentwicklungen. Gleichzeitig steigen die Kosten, wodurch attraktive Verkaufspreise für die Hersteller immer schwieriger werden. Die Endkundschaft dürfte angesichts der Situation zudem bereits vorhandene Tablets länger nutzen, anstatt sich ein neues Gerät zuzulegen. Eine nachhaltige Erholung erwarten die Marktforscher deshalb frühestens 2028.

Dabei begann das Jahr für die Tablet-Hersteller zunächst vergleichsweise glimpflich: Im ersten Quartal stagnierte der Markt noch, bevor die Branche im zweiten Quartal ins Minus rutschte. Im dritten Quartal hat sich dieser Negativtrend nun deutlich verschärft. Auch Apple bekommt die Entwicklung zu spüren, bleibt mit einem Marktanteil von rund 36 Prozent aber weiterhin unangefochtener Spitzenreiter. Samsung liegt als Nummer zwei etwa 19 Prozentpunkte dahinter. Für Cupertino könnte das vierte Quartal dennoch etwas erfreulicher ausfallen.

Ein möglicher Lichtblick für Apple ist die achte Generation des iPad mini, das vor kurzem vorgestellt wurde. Das kompakte Tablet bringt mit seinem OLED-Display eine wichtige technische Neuerung mit und könnte damit neue Kaufanreize schaffen. Ob das allerdings ausreicht, um die schwächelnde Nachfrage spürbar anzukurbeln, bleibt abzuwarten. Schließlich kämpft nicht nur Apple mit rückläufigen Verkaufszahlen, sondern praktisch die gesamte Branche.