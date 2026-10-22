Tado bringt KI-gestützte Fenster-Offen-Erkennung und weitere neue Funktionen

Ich bin ja so ein wenig hin- und hergerissen. Auf der einen Seite lassen sich die tollen Thermostate der Tado X Serie dank Matter over Thread super einfach mit Apple Home verbinden. Auf der anderen Seite gibt es in der Tado-App viele spannende zusätzliche Funktionen, für die allerdings ein Abonnement erforderlich ist. Jetzt hat Tado weitere Neuheiten für seine App vorgestellt.

Die verbesserte Fenster-Offen-Erkennung für Tado X

Eine Fenster-Offen-Erkennung kennen wir bereits lange, sie wird nicht nur von Tado, sondern auch von Eve direkt in die Thermostate integriert. Die Fenster-Offen-Erkennung nutzt bereits Veränderungen der Raumbedingungen – zum Beispiel einen plötzlichen Abfall der Luftfeuchtigkeit – um zu erkennen, ob ein Fenster geöffnet wurde, und pausiert das Heizen, um unnötigen Energieverbrauch zu vermeiden.

Nun hat Tado die Funktion weiter verbessert und beschreibt die Neuerungen wie folgt:

Das neue KI-gestützte Upgrade fügt raumspezifisches Lernen hinzu und hilft dem System, die natürlichen Unterschiede zwischen Räumen wie Schlafzimmern, Küchen und Badezimmern besser zu berücksichtigen. Das macht die Erkennung präziser und zuverlässiger: Anstatt in jedem Raum mit den gleichen Ausgangsdaten zu arbeiten, lernt Tado die typischen Muster jedes Raums und kann besser erkennen, wann eine Veränderung wahrscheinlich auf ein offenes Fenster hindeutet.

Außerdem könnt ihr in der Tado-App nun sehen, ob der Verlauf von Luftfeuchtigkeit und Temperatur bei euch zu Hause das Wachstum von Schimmel begünstigt. Ebenfalls überarbeitet wurde der Homescreen in der Tado‑App. Dort können Kacheln endlich neu angeordnet oder auch ausgeblendet werden. Neu hinzugekommen sind auch Live-Aktivitäten, die den Boost-Modus nun in der Dynamic Island und auf dem Sperrbildschirm anzeigen.

Tado wird die Updates im Laufe des nächsten Monats einführen, beginnend mit dem anpassbaren Homescreen, der bereits verfügbar ist, gefolgt von der KI-gestützten Fenster-Offen-Erkennung, dem neuen Schimmelindex und den Apple Live Activities. Fenster-Offen-Erkennung und Schimmelindex sind ein Teil des kostenpflichtigen AI Assist, der auch weitere Funktionen wie automatisiertes Geofencing, den hydraulischen Abgleich, Vorheizen vor Ankunft und adaptives Heizen bietet.

So viel kostet der Tado AI Assist

Wenn ihr die zusätzlichen Funktionen in der Tado-App freischalten wollt, dann gibt es dafür zwei Optionen. Das jährliche Abonnement wird für 29,99 Euro angeboten. Alternativ gibt es den AI Assist auch monatlich für 3,99 Euro – und das ist vielleicht sogar die bessere Wahl.

Wenn ihr nicht unbedingt eine Klimaanlage mit Tado steuert, dann bleibt die App von April bis September ja quasi arbeitslos. So landet ihr am Ende unter dem Jahrespreis.