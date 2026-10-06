Tado X: Die schicksten Heizungsthermostate zum Sparpreis

Gerade morgens wird es aktuell schon wieder richtig frisch und ich bin mir sicher, dass in den einen oder anderen Wohnungen und Häusern die Heizung bereits anspringt. Wer sich morgens über eine pünktlich aufgewärmte Küche oder ein warmes Badezimmer freut, der braucht natürlich die passenden smarten Thermostate. Und die besten Deals gibt es an den Prime Deal Days unserer Meinung nach von Tado.

Einen wichtigen Hinweis müssen wir hier gleich vorweg nennen: Leider gibt es in der herstellereigenen App alle Funktionen nur mit einem zusätzlichen Abo. Das schmeckt uns natürlich gar nicht. Da in der neuesten Generation der Produkte allerdings Matter over Thread eingebaut ist, könnt ihr die smarten Thermostate ohne Umwege direkt mit einem Matter-System eurer Wahl verbinden, beispielsweise Apple Home, Homey oder Home Assistant.

Das Tado X Heizkörper-Thermostat für unter 50 Euro pro Stück

Das Design mit der abgewinkelten und schwarzen Front muss man sicherlich mögen, für uns ist es aber das modernste Thermostat da draußen auf dem Markt. Das Display lässt sich wunderbar ablesen und zum Ändern der Temperatur kann einfach am Thermostat gedreht werden, statt auf irgendwelche Tasten drücken zu müssen.

Ebenfalls klasse: Tado setzt bei seinem Tado X Heizkörper-Thermostat nicht auf Batterien, die man jedes Jahr tauschen muss, sondern auf einen abnehmbaren Akku, der einfach per USB-C aufgeladen wird.

Zuletzt hat man für ein smartes Heizkörper-Thermostat von Tado knapp 70 Euro bezahlt. Während der Prime Deal Days sinkt der Preis auf 54,99 Euro. Das 3er-Pack ist für 144,39 Euro zu haben.

Angebot tado° Smartes Heizkörperthermostat X SPART ENERGIE UND KOSTEN: Mit dem intelligenten Heizungsthermostat X von tado°, dem Experten für smartes Heizen, sparen User im Schnitt 22 Prozent...

EINFACHE DIY-INSTALLATION, AUCH OFFLINE: Dank der enthaltenen Adapter passt das Thermostat auf fast alle Heizkörperventile, wobei die robuste...

Auch das neue Wandthermostat ist bereits reduziert

Solltet ihr ein verkabeltes Wandthermostat im Einsatz haben, etwa mit einer wassergeführten Fußbodenheizung, dann hat Tado etwas ganz Neues für euch. Das smarte Wandthermostat wurde erst im September auf der IFA vorgestellt und ist seitdem bei Amazon für 119,99 Euro erhältlich. Anlässlich der Prime Deal Days sinkt der Preis auf 89,99 Euro.

Ich habe das Wandthermostat bisher nicht bei mir zu Hause installiert und es nur im Demo-Bereich der IFA-Präsentation ausprobiert. Was ich da gesehen habe, hat mich aber begeistert. Ein absolut sauberes Design und ein animierter Leuchtring, der einfach nur Spaß bei der Bedienung macht. Prädikat: Muss ich unbedingt ausprobieren.