Tado hat im September ein neues Wandthermostat in weißer Optik vorgestellt und auch den Funk-Temperatursensor passend dazu aktualisiert. Aktuell kostet diese kleine Erweiterung für Tado-Thermostate, egal ob für die Wand oder auch den Heizkörper, mehr als 70 Euro. Beim Vorgänger wird es jetzt günstiger – dank des Deal des Tages bei tink.de.

Funktional gibt es beim Tado X Funk-Temperatursensor der ersten Generation keine wirklichen Unterschiede zum neuen Modell. Auch er dient dazu, die Temperatur an einer anderen Stelle im Raum zu messen als das eigentliche Thermostat der Heizung. Besonders spannend ist das, wenn der Heizkörper beispielsweise von Möbeln wie einem Sofa versteckt ist und die Wärme sich zunächst dahinter staut.

Ebenso ist eine zentrale Steuerung möglich. Über die beiden Knöpfe kann die Temperatur im Raum einfach eingestellt werden, auch wenn mehrere Heizkörper vorhanden sind. Ebenfalls klasse: Der Sensor ist dank Matter over Thread auch mit Produkten anderer Hersteller kompatibel, wenn er über Apple Home und nicht über die Tado-App eingerichtet wird.

tink.de senkt den Preis des Doppelpacks auf nur 99,99 Euro

Und wie sieht es preislich aus? Der Smart-Home-Online-Shop tink.de bietet den Tado X Funk-Temperatursensor aktuell als Deal des Tages an. Noch bis morgen Abend – wenn der Vorrat so lange reicht – gibt es das Zubehör im Doppelpack für nur 99,99 Euro. Der aktuelle Preisvergleich für einen einzelnen Sensor liegt derzeit bei 64,98 Euro.

Die Tado X Funk-Temperatursensoren werden mit jeweils drei AAA-Batterien mit Strom versorgt, diese sind im Lieferumfang enthalten. Ebenso gibt es Schrauben und Dübel zur Wandmontage, alternativ kann der Sensor auch mit Klebepads an einer glatten Oberfläche befestigt werden. Der oben im Titelbild zu sehende Standfuß ist dagegen ein separateres Zubehör. Solltet ihr Tado X Thermostate verwenden und etwas mehr Komfort wünschen, dann ist dieses Gadget durchaus für euch interessant.