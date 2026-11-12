Tap Weather: Wettervorhersage per Fingertipp für jeden Ort der Welt

Wer schon einmal Urlaub in einer ländlichen Region gemacht hat, kennt das Problem: Die großen Wetter-Apps liefern zwar zuverlässig Vorhersagen für bekannte Städte, bei kleinen Dörfern und abgelegenen Ausflugszielen wird es aber schnell schwierig.

Genau diese Erfahrung brachte den Indie-Entwickler Paul Ehrhardt im Frühling während eines Familienurlaubs in der französischen Auvergne auf eine Idee. Das Wetter spielte zwei Wochen lang nur mäßig mit, und für die Tagesplanung wäre eine möglichst genaue Vorhersage für einzelne Orte Gold wert gewesen. Doch viele der kleinen französischen Dörfer waren in den üblichen Wetter-Apps schlicht nicht zu finden. Warum also überhaupt noch nach Ortsnamen suchen?

Aus dieser Überlegung entstand Tap Weather (App Store-Link), eine Wetter-App für iPhone und iPad mit einem simplen Bedienkonzept: Statt einen Ort über die Suche einzugeben, reicht ein langer Druck auf die gewünschte Stelle der Karte. Schon zeigt die App die Wettervorhersage für genau diesen Punkt an. Dabei ist es egal, ob es sich um eine Großstadt, ein kleines französisches Dorf oder einen abgelegenen Strand handelt.

Zur Auswahl stehen eine detaillierte Stundenprognose sowie eine 10-Tage-Vorhersage. Wer lieber klassisch sucht, kann zusätzlich die Stadtsuche nutzen und interessante Orte als Favoriten speichern.

Widgets, keine Konten und ein faires Preismodell

Neben der klassischen Wettervorhersage bietet Tap Weather für Urlaubs- und Outdoor-Fans einige interessante Zusatzfunktionen. Dazu gehören Gezeiteninformationen, Wellenhöhe und Wassertemperatur sowie aktuelle Bedingungen für Surfer. Auch die Mondphase ist integriert: Ein hübsch gestalteter 3D-Mondverlauf zeigt, wie sich unser Erdtrabant am Himmel bewegt. Die Wetterdaten stammen übrigens von Apple Weather und Open Meteo.

Tap Weather ist darüber hinaus vollständig auf Deutsch verfügbar, benötigt keine Registrierung und bietet Widgets für Wetter, Mond und Meer. Die App selbst ist kostenlos und kommt ohne Abo aus. Wer tiefer in die detaillierten Wetter-Charts einsteigen möchte, kann diese zunächst zehn Tage kostenlos ausprobieren. Anschließend gibt es optional einen einmaligen Lifetime-Kauf zum fairen Preis von 7,99 Euro. Gerade im Vergleich zu vielen abonnementbasierten Wetter-Apps ist das ein durchaus sympathisches Preismodell. Weitere Informationen gibt es auf der Website der App.