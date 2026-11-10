TCL C1 Smart Mini Beamer: Google TV-Projektor jetzt mit 24 % Rabatt kaufen

TCL C1 Smart Mini Beamer: Google TV-Projektor jetzt mit 24 % Rabatt kaufen

Statt für 249 jetzt für 189 Euro

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TCL C1 Beamer in einem Wohnzimmer

Der Black Friday nähert sich, und erste Unternehmen bieten bereits vergünstigte Preise für ihre Produkte an. Dazu gehört aktuell auch der TCL C1, ein kompakter Beamer, der großes Heimkino auf kleinem Raum verspricht. Das Gerät kombiniert eine moderne Projektionstechnik mit einer flexiblen Aufstellung und richtet sich an alle, die Filme, Serien und andere Inhalte nicht mehr nur auf dem Fernseher genießen möchten.

Auch wenn der TCL C1 mit 4K-Kompatibilität beworben wird, sollten Interessierte genauer hinschauen: Die native Auflösung liegt bei 1.920 × 1.080 Pixeln, also Full HD. 4K-Signale kann der Projektor zwar verarbeiten, die Darstellung erfolgt jedoch weiterhin in Full HD. Die Bildgröße lässt sich flexibel zwischen 40 und 120 Zoll einstellen. Mit einer Helligkeit von 230 ISO-Lumen ist der Beamer allerdings vor allem für abgedunkelte Räume gedacht, bei Tageslicht dürfte das Bild schnell an Wirkung verlieren.


Dank integriertem Google TV müssen Nutzer und Nutzerinnen nicht erst einen zusätzlichen Streaming-Stick anschließen, sondern können direkt auf zahlreiche Apps und Streamingdienste zugreifen. Netflix ist offiziell zertifiziert, auch Google Assistant und Google Cast sind mit dabei. Damit lassen sich Inhalte bequem per Sprachsteuerung suchen oder vom Smartphone auf die große Projektionsfläche übertragen. Voraussetzung sind eine WLAN-Verbindung und die entsprechenden Nutzerkonten beziehungsweise Streaming-Abonnements.

Flexibel aufstellen dank Autofokus und Gimbal

TCL C1 Beamer mit verschiedenen Darstellungsgrößen
Der TCL C1 kann ein Bild von bis zu 120 Zoll Größe ausgeben.

Der C1 verfügt darüber hinaus über einen integrierten Autofokus sowie eine automatische Trapezkorrektur, die das Bild selbstständig ausrichten sollen. Hinzu kommen Funktionen wie eine automatische Hinderniserkennung und Bildschirmanpassung. Besonders praktisch ist der um 285 Grad verstellbare Standfuß, mit dem sich die Projektion flexibel ausrichten lässt, und das sogar an die Zimmerdecke. Mit rund 1,77 Kilogramm Gewicht bleibt der kompakte Projektor zudem mobil genug, um ihn problemlos zwischen verschiedenen Räumen mitzunehmen.

Beim Klang setzt TCL auf einen integrierten 8-Watt-Lautsprecher mit Dolby Audio. Für gelegentliche Filmabende oder Serien zwischendurch dürfte das ausreichen, wer allerdings echtes Heimkino-Feeling erwartet, sollte über eine externe Soundlösung nachdenken. Dafür bietet der C1 verschiedene Anschlussmöglichkeiten: HDMI, USB, einen 3,5-mm-Audioausgang sowie WLAN und Bluetooth 5.1.

Aktuell wird der TCL C1 Smart Mini Beamer bei Amazon im Rahmen eines Early Black Friday-Deals mit satten 24 Prozent Rabatt angeboten. Statt des Normalpreises in Höhe von 249 Euro zahlt ihr lediglich 189 Euro für den Beamer inklusive Gimbal und Fernbedienung bei kostenlosem Versand. Wer es noch günstiger haben will, findet auch Gebrauchtgeräte in sehr gutem Zustand für 174,99 Euro.

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Mel
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Ich bin seit 2011 Teil des appgefahren-Redaktionsteams und war schon immer an Innovationen im Tech-Bereich und Gadgets interessiert. Wann immer es praktisches Outdoor-Zubehör oder interessante Foto-Apps gibt, bin ich Feuer und Flamme, denn auch in meiner Freizeit bin ich gerne mit dem Rad oder der iPhone-Kamera unterwegs. Seit einiger Zeit nutze ich aktiv das Fediverse und berichte über neue Apps, Dienste und Entwicklungen.

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