„Ted Lasso“: Jason Sudeikis macht Hoffnung auf Staffel 5 und 6

Fans von „Ted Lasso“ dürfen wieder hoffen: Jason Sudeikis kann sich vorstellen, die Erfolgsgeschichte der Apple-TV-Serie über die vierte Staffel hinaus fortzusetzen. In der neuesten Folge des Podcasts „Talk Easy with Sam Fragoso“ zeigte sich der Hauptdarsteller und Mitentwickler offen für eine fünfte und sogar sechste Staffel. Eine offizielle Ankündigung gibt es allerdings noch nicht. Seine Aussagen dürften bei Fans dennoch für neue Spekulationen sorgen, schließlich schien die Geschichte rund um den beliebten Fußballcoach bereits abgeschlossen.

Dass eine Fortsetzung nicht ausgeschlossen ist, liegt vor allem an Sudeikis selbst. Auf die Frage nach möglichen weiteren Staffeln erklärte er, dass er grundsätzlich Interesse daran habe. Neue Folgen könnten durchaus Spaß machen, so Sudeikis. Konkrete Pläne scheint es aber noch nicht zu geben. Seine Aussagen sind deshalb eher als vorsichtige Aussicht denn als feste Zusage zu verstehen. Ob aus der grundsätzlichen Bereitschaft tatsächlich neue Episoden werden, hängt allerdings von weiteren Faktoren ab.

Noch keine neue Autorenrunde geplant

Denn trotz seiner positiven Signale steht eine mögliche Fortsetzung offenbar noch am Anfang. Sudeikis zufolge wurde bislang keine neue Autorenrunde zusammengestellt. Für weitere Staffeln müssten zudem zahlreiche Beteiligte an einem Strang ziehen. Neben den kreativen Ideen spielen also auch die Verfügbarkeit des Teams und die organisatorischen Voraussetzungen eine Rolle.

Hinzu kommt die Entscheidung vom Apple TV-Produktionsteam, denn schließlich war das Ende der dritten Staffel ursprünglich als Abschluss der Geschichte gedacht, bevor „Ted Lasso“ überraschend für eine vierte Runde zurückkehrte. Eine fünfte oder sechste Staffel wurde offiziell nicht bestätigt.

Bis Fans mehr über die Zukunft der Serie erfahren, könnte es also noch dauern. Die jüngsten Aussagen von Sudeikis liefern immerhin einen Anlass für vorsichtigen Optimismus. Und nachdem die Serie bereits einmal unerwartet zurückgekehrt ist, dürfte die Hoffnung auf weitere Geschichten aus dem Fußballuniversum so schnell nicht verschwinden. „Ted Lasso“ kann im Rahmen des Apple TV-Abos, das sieben Tage kostenlos ausprobiert werden kann und dann 9,99 Euro/Monat kostet, mit allen verfügbaren vier Staffeln gestreamt werden.