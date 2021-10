Telegram: Ab sofort werden Werbeanzeigen im Messenger angezeigt

Der Messenger Telegram (App Store-Link) hat seit den letzten Eskapaden von WhatsApp so einige neue Nutzer und Nutzerinnen generieren können. Als komplett gratis nutzbarer Dienst war es allerdings nur eine Frage der Zeit, bis das Entwicklerteam um Gründer Pawel Durow auch Werbeanzeigen für sich entdecken würden. Die Basis des privat entwickelten Messengers Telegram befindet sich nach eigenen Angaben in Dubai, ein Impressum gibt es aber auch auf der offiziellen Website nicht.

Was nun jedoch auf der eigenen Website kommuniziert wird, ist die Einbindung von Werbung über entsprechende Werbepartner in Telegram. Bei dieser handelt es sich um sogenannte „gesponsorte Nachrichten“, die Werbetreibende in One-to-Many-Kanälen posten können.

Werbung vorerst in größeren Telegram-Kanälen

Die Werbeanzeigen werden vorerst in Gruppen und Kanälen eingeblendet, die mehr als 1.000 Abonnenten haben. Auch die Länge der Anzeigen wird von Telegram vorgeschrieben: Maximal 160 Zeichen dürfen es sein, zudem soll die Werbung kontextabhängig vom Thema der Kanäle angezeigt werden. Werbetreibende können die Sprache und ungefähren Themen ihrer Anzeigen festlegen, und auch definieren, in welchen Kanälen diese angezeigt – oder nicht angezeigt – werden sollen. Laut Telegram sollen beim Öffnen von Werbeanzeigen keine Nutzerdaten übermittelt werden.

„Das bedeutet, dass keine Nutzerdaten gesammelt oder analysiert werden, um Werbung anzuzeigen, und jeder User, der einen bestimmten Kanal auf Telegram besucht, sieht die gleichen gesponserten Nachrichten. […] Telegram verfolgt nicht, ob Nutzer oder Nutzerinnen auf eine gesponserte Nachricht tippen und erstellt keine Profile auf Grundlage ihrer Aktivitäten. Wir verhindern auch externe Links in gesponserten Nachrichten, um sicherzustellen, dass Dritte unsere User nicht ausspionieren können.“

Die neue Ad-Kampagne von Telegram befindet sich derzeit noch in einer großangelegten Testphase, interessierte Werbetreibende können sich schon jetzt auf der Telegram-Website dafür anmelden.