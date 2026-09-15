Tension – Signal Run: Dieses kleine iPhone-Spiel macht zwei Finger zur Steuerung

Mit Tension – Signal Run (App Store-Link) ist ein ungewöhnliches kleines Arcade-Spiel für das iPhone erschienen. In den App Store gebracht wurde es vom slowakischen Entwickler Marek Rolko, und am 11. September dieses Jahres dort veröffentlicht. Die App ist kostenlos und setzt mindestens iOS 17 voraus, und mit gerade einmal 35 MB fällt der Download zudem angenehm kompakt aus.

Die Idee hinter Tension – Signal Run ist schnell erklärt, fühlt sich aber etwas anders an als klassische Touchscreen-Games: Spieler und Spielerinnen steuern zwei leuchtende Energiekerne mit zwei Fingern beziehungsweise Daumen. Dadurch lässt sich ein verbindendes Filament in Winkel, Position und Breite verändern. Das Ziel: Die Linie muss durch die herannahenden Tore geführt werden, ohne deren Begrenzungen zu berühren.

Ganz gemütlich bleibt es dabei nicht. Die Tore beschleunigen im Verlauf einer Runde, drehen sich und werden enger. Gleichzeitig führen die einzelnen Abschnitte durch unterschiedliche Welten. Ein Fehler ist schnell passiert: Eine einzige Kollision beendet den Lauf, anschließend geht es direkt mit einem neuen Versuch weiter. Genau daraus entsteht der typische „Noch einmal!“-Effekt klassischer Arcade-Spiele.

Gleiche Herausforderung für alle

Interessant ist darüber hinaus das bewusst gleich gehaltene Spieldesign. Jeder Versuch folgt derselben Torfolge, so dass es also keine zufälligen Level, die einen Lauf leichter oder schwerer machen, im Spiel gibt. Dadurch wird aus jeder Runde ein direkter Vergleich der eigenen Fähigkeiten. Neben den globalen gibt es auch Länder- und Städte-Ranglisten, außerdem werden besonders präzise Durchgänge und Serien perfekter Passagen erfasst. Bei gleicher Überlebenszeit können sogar Millisekunden über die Platzierung entscheiden.

Auch beim Geschäftsmodell bleibt Tension – Signal Run vergleichsweise klassisch: Das Spiel selbst ist kostenlos, enthält allerdings Werbung zwischen den Versuchen. Wer darauf verzichten möchte, kann die Anzeigen per einmaligem In-App-Kauf für 2,99 Euro entfernen. Gameplay-relevante Upgrades, Boosts oder bezahlte Vorteile gibt es dagegen nicht, denn der Entwickler setzt ausdrücklich auf ein reines Geschicklichkeitsspiel.

Damit richtet sich Tension – Signal Run vor allem an iPhone-User, die kurze Arcade-Runden mögen und Spaß daran haben, eine mechanisch einfache Idee immer weiter zu perfektionieren. Das Spiel unterstützt Apples Game Center und bringt entsprechende Bestenlisten mit. Aktuell hat die App im deutschen App Store noch nicht genügend Bewertungen für eine zusammengefasste Rezensionen-Übersicht, denn der Titel steht also noch ziemlich am Anfang seiner Reise. Weitere Infos und Hilfe zu Tension – Signal Run gibt es auch auf der Entwickler-Website.