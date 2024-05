ESR Qi2 3-in-1 Ladestation überzeugt mit schnellen Geschwindigkeiten

So langsam gibt es mehr Auswahl, wenn man sich für Ladestationen mit Qi2 interessiert. Unter anderem haben Anker, Belkin und Zens schon Qi2 Ladestationen im Sortiment und nun erweitert auch ESR das eigene Portfolio. Die ESR Qi2 3-in-1 Ladestation (Amazon-Link) kostet 79,99 Euro, ist in Schwarz und Weiß erhältlich, allerdings nimmt Amazon vorerst nur Vorbestellungen entgegen. Der Start ist jedoch für den kommenden Monat terminiert.

Die ESR Ladestation ist dafür ausgelegt bis zu drei Apple-Geräte gleichzeitig zu laden. Das iPhone heftet mit MagSafe fest am entsprechenden Ladepad und ihr müsst dafür nicht einmal eine MagSafe-Hülle vom iPhone entfernen. Mit dem mitgelieferten 33 Watt USB-C Netzteil gibt es ausreichend Power, um das iPhone via Qi2 schnell und mit bis zu 15 Watt aufzuladen. Darüber hinaus lässt sich das iPhone sowohl im Hoch- als auch Querformat an der Ladestation frei justieren. Leider ist es nicht möglich, den Betrachtungswinkel einzustellen, da in der Station kein Scharnier verbaut ist.

iPhone mit Qi2 schnell wieder aufladen

Das iPhone selbst schwebt ziemlich hoch über dem Schreibtisch, da der Haltearm 12 Zentimeter hoch ist und selbst beim iPhone 15 Pro Max noch 8,5 Zentimeter Luft nach unten sind. Möchte man sein iPhone abnehmen und kippt es nach unten weg, bewegt sich die Station nicht. Optional kann man die ESR Qi2 Station auch festkleben, wenn man sie ohnehin immer an der gleichen Stelle betreibt. Durch das eigene Gewicht und den Kippwinkel nach unten, geht das aber echt problemlos.

Damit auch die AirPods oder AirPods Pro stets einsatzbereit sind, könnt ihr das Ladecase einfach auf den Standfuß legen und den Ladevorgang starten. Die kleine LED auf der Front, die mehr schimmert als leuchtet, signalisiert, dass ein Gerät geladen wird und erlischt, wenn es voll ist. Wer sich im Schlafzimmer schon von dem kleinsten Leuchten gestört fühlt, kann etwas Klebeband bemühen, aber die Leuchtkraft ist wirklich sehr gering.

ESR Qi2 3-in-1 Ladestation lädt auch die Apple Watch auf

Die Ladestation von ESR ist flexibel und kann auch eure Apple Watch aufladen. Das Ladepad ist nicht direkt in die Station integriert und muss mit einem mitgelieferten Adapter nachgerüstet werden. Der rückseitige USB-C Anschluss ist entsprechend vorbereitet und der Adapter hält fest in der Station. Die Apple Watch wird direkt hinter dem iPhone aufgeladen und das ebenfalls schnell. Mit 5 Watt könnt ihr die Apple Watch im Schnelllademodus fix aufladen, allerdings geht das nur mit der Apple Watch 7 oder neuer.

Die flexible Option bringt einen weiteren Vorteil mit, denn ihr könnt den Watch-Adapter auch abnehmen und getrennt von der Station nutzen. Zum Beispiel direkt am USB-C Port am MacBook oder mit einer Powerbank. So könnt ihr das Ladepad einfach mitnehmen und auch unterwegs eure Watch mit Storm versorgen. Damit der USB-Stecker nicht beschädigt wird, ist auch eine Schutzkappe mit dabei, die magnetisch hält und den Stecker schützt.

Hochwertige Ladestation für iPhone, Apple Watch und AirPods

Die ESR Qi2 3-in-1 Ladestation gefällt mir gut und obwohl auch hier für einige Oberflächen Kunststoff zum Einsatz kommt, fühlt sich die Station keineswegs günstig an. Mit Qi2 gibt es schnelle Geschwindigkeiten und auch die Apple Watch wird schnell geladen. Dass man den Apple Watch Adapter mitnehmen kann, ist ein tolles Extra. Im Lieferumfang ist ein passendes 33 Watt USB-C Netzteil sowie ein USB-C Kabel enthalten.

Für die tolle Ladestation von ESR müsst ihr 79,99 Euro bezahlen, allerdings ist die Station noch nicht erhältlich. Vorbestellungen könnt ihr schon aufgeben, die Auslieferung soll im Juni erfolgen. Hinweis: Der grüne Ring, der auf den Produktbildern beim MagSafe-Ladepad zu sehen ist, dient nur der Veranschaulichung.