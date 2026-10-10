Die Toniebox ist aus Kinderzimmern kaum noch wegzudenken. Das Prinzip finde ich ziemlich genial, da schon kleine Kids die Box eigenständig und sicher bedienen können. Die entsprechenden Hörfiguren müssen lediglich auf die Box gestellt werden, damit die zugehörige Musik oder die passenden Geschichten automatisch starten. Während mein Sohn seine rote Toniebox der ersten Generation liebt, darf ich aktuell mit der gelben Toniebox 2 spielen, die speziell im Rahmen der Kooperation mit Pokémon entstanden ist.

Seit diesem Sommer verkauft Tonies eine blitzgelbe Sonderedition der Toniebox 2 und liefert die Pikachu-Hörfigur gleich mit. Abgesehen von der gelben Verkleidung bietet die Box dieselben Funktionen wie die zweite Generation. Ihr bekommt ein stoßfestes Gehäuse, einen Leuchtring, zwei Lautstärketasten, Vor- und Zurück-Funktionen, Support für Bluetooth-Kopfhörer sowie 32 GB internen Speicher. Darüber hinaus ist die Toniebox 2 auch mit Tonieplay kompatibel, also mit Spielen, die zusammen mit der Box ausgeführt werden. Schaut gerne in unseren Test und in unser zugehöriges Video rein.

Da die Box abgesehen von der neuen Farbe keine weiteren Neuerungen aufweist, möchte ich mich lieber den neuen Pokémon-Hörfiguren widmen. Natürlich werde ich keine Details zu den 50 Minuten langen Geschichten preisgeben, allerdings lernen Kids den Kosmos von Pokémon genauer kennen. Ein Professor-Erzähler leitet spielerisch durch die Geschichten, wobei man nach und nach mit den Besonderheiten der Pokémon vertraut gemacht wird.

Was sind Pokémon überhaupt? Was können sie? Welche Fähigkeiten besitzen sie? Was kann man mit Pokébällen anstellen? In der Trainer-Akademie wird auch erklärt, welche Pokémon zu welchem Typ gehören und was ein Feuer-Pokémon von einem Wasser-Pokémon unterscheidet. Der Erzähler vermittelt dabei Wissen über Zusammenhänge, Regeln, Besonderheiten und mehr.

Da die Geschichten in Kapitel aufgeteilt sind, kann man mit einem Klaps auf die rechte oder linke Seiten zwischen ihnen springen. Mir gefallen Aufmachung und Erzählweise sehr gut. Mein Sohn hört zwar gerne mit, doch einige Zusammenhänge sind in seinem Alter noch etwas schwer zu verstehen. Tonies gibt an, dass die Pokémon-Hörfiguren für Kids ab 5 Jahren geeignet sind.

Bisasam, Glumanda oder Schiggy?

In Kooperation mit The Pokémon Company bietet Tonies insgesamt vier Hörfiguren aus dem Pokémon-Universum an: Pikachu, Bisasam, Glumanda und Schiggy, also die klassischen Starter-Pokémon. Jede Figur ist mit rund 50 Minuten Audiomaterial gefüllt, das jeweils auf das zugehörige Pokémon zugeschnitten ist. Die Figuren selbst unterscheiden sich ein wenig von den klassischen Tonies, denn die Pokémon stehen auf einem kleinen Podest, das sonst eher unüblich ist. Ein nettes Extra: Vorne steht nicht nur der Name drauf, sondern auch die Nummer im Pokédex. Eingefleischte Fans wissen, dass Pikachu die Nummer 25 ist und die Liste mit Bisasam als Nummer 1 startet.

Während wir mit den neuen Spielen für die Toniebox 2 noch nicht ganz warm geworden sind, gefallen mir die Pokémon-Figuren sehr gut. Das liegt natürlich daran, dass ich sowohl in meiner Kindheit als auch im Erwachsenenalter immer Pokémon gespielt habe. Mein fast vierjähriger Sohn ist noch nicht im Pokémon-Universum angekommen, aber wenn es so weit ist, krame ich die Figuren wieder hervor.

Insgesamt ist die Kooperation zwischen Tonies und Pokémon logisch, denn die Pokémon-Fangemeinde ist riesig. Und über die Poké-Figuren freuen sich sicherlich nicht nur die Kids, sondern auch die Eltern. Auf Social Media ist kurzzeitig sogar ein Hype ausgebrochen, sodass vor allem Pikachu zeitweise nicht verfügbar war.

Aktuell ist die Verfügbarkeit aber sehr gut. Das Bundle, bestehend aus gelber Toniebox 2 und Pikachu, kostet 131,34 Euro statt 135 Euro. Wer sich für das Komplettpaket mit Pikachu, Bisasam, Schiggy und Glumanda entscheidet, bezahlt 184,99 Euro. Optional gibt es auch eine grüne, rote und blaue Box, jeweils inklusive Bisasam, Glumanda oder Schiggy. Und wer schon eine Toniebox besitzt, kann die Pokémon-Hörfiguren auch einzeln für je 16,99 Euro im Fachhandel kaufen.