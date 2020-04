MacBook Air 2020: Meine ersten zwei Wochen mit Apples neuestem Laptop

Als Apple vor einigen Wochen die neueste MacBook Air-Generation vorgestellt hat, ging ein Raunen durch die geneigten Apple-Fans: Die Ausstattung in Verbindung mit dem verhältnismäßig günstigen Preis ließen viele aufhorchen. Das Einstiegsmodell lässt sich bereits ab 1.199 Euro im Apple Store bestellen, inklusive einer zum Vorgänger verdoppelten SSD mit 256 GB Speicherplatz und einem Core i3-Prozessor. Auch nach den großen Tastatur-Problemen der Vergangenheit scheint Apple dazugelernt zu haben und verbaut im neuen MacBook Air 2020 erstmals nach dem MacBook Pro 16″ des letzten Jahres das weniger störungsanfällige Magic Keyboard mit veränderter Tastenstruktur.

Als dann der Blick auf mein bisheriges treues Arbeitstier, ein MacBook Pro 13″ aus dem Jahr 2011, immerhin mit Core i7-Prozessor, 8 GB RAM und nachgerüsteter 500 GB SSD (ja, damals ließen sich Arbeitsspeicher und Festplatte noch selbst austauschen…) fiel, wusste ich, die Zeit war gekommen, das mittlerweile arg in die Jahre gekommene, aber noch voll einsatzfähige Gerät gegen ein neues auszutauschen. Nach Absprache mit meinen beiden Chefs wurde es dann die leicht verbesserte Variante, die nur 50 Euro teurer ist, dafür statt eines Dual-Core i3-Prozessors den weitaus leistungsfähigeren Quad-Core i5-Prozessor verbaut bekommen hat. Dank iCloud und Co. reichte mir eine 256 GB-SSD, und für den Alltag sollte ich nicht mehr als 8 GB RAM brauchen. Mein so zusammengestelltes, 1.249 Euro teures Exemplar machte sich nach gefühlt endloser Wartezeit auf den Weg und ist nun seit genau zwei Wochen im Einsatz. Meine ersten Eindrücke will ich daher mit euch teilen.

Natürlich ist der Umstieg von einem so alten MacBook Pro, auf dem ich zuletzt nicht einmal mehr die neueste macOS-Version installieren konnte, gewaltig. Die größte Freude war gerade zu Beginn der direkte Vergleich vom klobigen, mehr als 1,9 kg schweren und fast doppelt so dicken MacBook Pro zum extrem schlanken, gerade einmal 1.290 Gramm leichten MacBook Air 2020. Auch die Ladekabel-Kombination benötigt weitaus weniger Platz im Rucksack: Das mitgelieferte 30W-Netzteil ist nur minimal größer als ein Standard-Ladegerät, das ich für iPhone und Co. im Wohnzimmer nutze. Einen Wermutstropfen hat die moderne Ladetechnik allerdings: Auf meinen geliebten Magsafe-Anschluss, der bequem magnetisch einschnappte, muss ich nun leider verzichten. Das von Apple mitgelieferte, zwei Meter lange USB-C-Ladekabel reicht für meine Zwecke aber bisher hervorragend, egal, ob das MacBook Air auf dem Sofa oder am Schreibtisch zum Einsatz kommt.

A propos Schreibtisch: Mein immer noch hervorragend funktionierendes 27″ Apple Thunderbolt Display forderte zur Verwendung mit dem neuen MacBook Air einen passenden Adapter. Dieser lässt sich problemlos bei Apple nach- oder mitbestellen, kostet aber auch mal eben schlappe 55 Euro. Für einen kleinen, etwa 10 cm langen Thunderbolt 2-auf-Thunderbolt 3-Adapter. An dieser Stelle frage ich mich dann doch wieder, auf was man sich mit Apple eigentlich freiwillig einlässt – einen Pakt mit dem Teufel wohlmöglich. Dank freundlicher Chefs war aber auch der Adapter schnell besorgt, und ich konnte meiner Arbeit mit gewohnt großem Display, Magic Mouse und Apples Bluetooth Keyboard weiter nachgehen.

Lauter Lüfter? Nicht mit meinem MacBook Air!

Die vorab im Internet, allen voran bei YouTube, kursierenden Reviews von amerikanischen Medienvertretern ließen mich dann doch etwas aufhorchen. Auch wenn die Leistung des neuen MacBook Air 2020 gepriesen wurde, wurde oft Kritik am schnell und laut anspringenden Lüfter, der selbst schon bei mehreren geöffneten Browserfenstern und Spotify im Hintergrund rödeln solle, laut. Gespannt war ich daher, wie sehr ich das MacBook Air in meinem gewöhnlichen Alltag ausreizen würde.

Nach nunmehr zwei Wochen kann ich sagen: Das Gerät in der von mir ausgewählten Konfiguration mit i5-Prozessor und 8 GB RAM wurde noch nicht einmal an seine wirkliche Leistungsgrenze gebracht. Den Lüfter wirklich länger gehört habe ich nur beim Ausprobieren von Spielen auf dem Mac, beispielsweise bei den von mir ausprobierten Titeln Beyond Blue, Sonic Racing und Oceanhorn 2, alle mit bester Grafikeinstellung, sofern wählbar. Lediglich Ubisofts Rayman Mini aus Apple Arcade zeigte zeitlupenartige Verlangsamungen und machte trotz großartiger Grafik keinerlei Spaß – obwohl mein MacBook Air als kompatibel angegeben wurde. Bei den flüssig laufenden Spielen machte sich der Lüfter zwar bemerkbar, das MacBook Air wurde warm, aber laut Aktivitätsanzeige blieb es hinsichtlich der CPU-Auslastung bei etwa 50-60 Prozent für das jeweilige Spiel. Besonders erfreulich ist auch die Möglichkeit, meinen Dual Shock-Controller der PS4 über wenige Klicks per Bluetooth verbinden und so mit einem gewohnten Gamepad spielen zu können.

Im Alltag kaum in die Knie zu zwingen

Im normalen Alltag, mit Safari samt 4-7 geöffneten Fenstern, dem Franz-Multi-Messenger, Affinity Photo, geöffnetem Apple Mail, sowie Pages, einem aktivierten VPN-Client und kleineren Hintergrund-Diensten in der Mac-Menüzeile konnte ich mein neues MacBook Air 2020 nicht ansatzweise derart herausfordern, dass es übermäßig warm geworden oder der Lüfter angesprungen wäre. Ich muss dazu sagen, dass ich bis auf die grafisch anspruchsvolleren Spiele auch noch keine anderen rechenintensiven Prozesse wie etwa die Bearbeitung und das Rendern von HD-Videos mit dem MacBook Air unternommen habe. Sollte dies in Zukunft doch einmal der Fall sein, werde ich den Artikel natürlich dahingehend ergänzen.

Besonders das Display des MacBook Air 2020 hat es mir nach zweiwöchiger Nutzungszeit bereits sehr angetan: Der 13,3″ große Bildschirm mit einer nativen Auflösung von 2.560 x 1.600 Pixeln und einer Auflösung von 227 ppi macht für das Auge schon einiges her. Vor allem die True Tone-Technologie gefällt mir, da sich die Farben an das jeweilige Tageslicht anpassen. Vom Vergleich zu meinem alten MacBook Pro-Screen mit seiner 1.600 x 1.200 Pixel-Auflösung will ich gar nicht reden – dazwischen liegen Welten.

Auch weitere kleine Goodies habe ich in den ersten beiden Wochen mit dem MacBook Air 2020 kennen und lieben gelernt: Da wäre beispielsweise der Touch ID-Sensor, mit dem ich das Gerät schnell per Fingerabdruck entsperren oder auch Passwörter automatisch einsetzen lassen kann. Und die Akkulaufzeit: Ein Traum. Kam mein altes MacBook Pro vielleicht mit viel Glück noch auf etwa 4 Stunden Nutzungszeit ohne Netzkabel, hatte ich mit dem neuen MacBook Air wirklich meine liebe Mühe, den Akku überhaupt einmal völlig leer zu bekommen. Selbst eine knapp zweistündige Spiele-Session kostete gerade einmal ~35 Prozent Akku. Im Alltagsbetrieb ohne große Systembelastung sind problemlos 8-10 Stunden möglich. Die von Apple angegebenen 12 Stunden bei „Wiedergabe von Apple TV App Filmen“ halte ich jedoch für etwas optimistisch. Einen ganzen Arbeitstag sollte man mit dem MacBook Air daher problemlos bewältigen können – sofern man nicht gerade Videoschnitt-Experte ist.

Magic Keyboard: Kleine Umgewöhnung, leiser Tastenanschlag

Viele User werden sich sicherlich auch fragen: Was ist mit der neuen Tastatur, gibt es merkliche Verbesserungen zur fehlerbehafteten Butterfly-Tastatur? Bedingt durch mein relativ altes Vorgängermodell kann ich hier natürlich keine direkten Vergleiche ziehen, finde aber die Nutzung des neuen Magic Keyboards mit relativ geringem und auch leisen Tastenanschlag sehr angenehm. Eine kleine Umgewöhnung von den kleineren und tiefer zu drückenden Tasten meines alten MacBook Pro war anfangs vonnöten, aber dieser Prozess dauerte nur wenige Tage. Es bleibt abzuwarten, ob sich der neue Scheren-Tastenmechanismus des Magic Keyboards bewährt: MacBook Pro 16″-Nutzer, die in ihren Geräten über die identische Tastatur verfügen, haben jedoch bisher keinen Grund zur Beschwerde gehabt. Ein gutes Zeichen.

Wirklich positiv überrascht war ich allerdings von den Lautsprechern im neuen MacBook Air. Apple setzt hier auf ein Stereo-Paar, das links und rechts der Tastatur verbaut worden ist und das „breiten Stereosound“ bieten soll. Nach allem, was ich bisher über die Lautsprecher von Laptops gehört habe, steht dieses MacBook Air wohl unangefochten an der Spitze. Man mag es kaum glauben, wie viel Power und auch Bassstärke in diesem dünnen Gehäuse verbaut sein kann. Sicher, ein HiFi-Soundsystem wird man hier nicht bekommen, aber im direkten Vergleich zu anderen, oftmals nur derbe krächzenden, wie aus einer Blechdose klingenden und hoffnungslos dröhnend übersteuerten Speakern von Laptops klingen diese neuen Stereo-Lautsprecher wie aus einer anderen Welt. Es macht sogar Spaß, Spotify-Songs oder Webradio ohne angeschlossene AirPods Pro einfach mit den Speakern zu hören – das will etwas heißen.

Als Fazit bleibt mir als frischgebackene MacBook Air 2020-Besitzerin daher nur festzuhalten: Wenn ihr nicht gerade Hardcore-Gamer oder Videobearbeitungs-Freaks seid, ist das neue MacBook Air ein toller, für Apple vergleichsweise günstiger und hervorragend ausgestatteter Laptop mit schmal-leichten Maßen. Wenn ihr die zusätzlichen 50 Euro investieren könnt und wollt, entscheidet euch unbedingt für die i5-Konfiguration, denn für wenig Geld gibt es hier einen deutlichen Leistungszuwachs. Und falls ihr bereits ein MacBook Air besitzt, werden wir in den kommenden Tagen und Wochen passendes Zubehör für alle Lebenslagen für Apples neuen Laptop vorstellen.

Habt ihr noch weitere Fragen zum neuen MacBook Air? Wenn ja, schreibt diese gerne in die Kommentare. Auch eure Meinung zu Apples neuestem MacBook-Modell interessiert uns. Wäre das MacBook Air ein Modell für euch?