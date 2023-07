Teufel Real Pro Blue: Neuer Premium-Kopfhörer ab sofort erhältlich

Audioequipment-Hersteller Teufel hat diese Woche einen neuen Over-Ear-Kopfhörer auf den Markt gebracht, der laut Pressemitteilung „Teufels bisher bester und klangstärkster Kopfhörer“ sein soll. Der Teufel Real Pro Blue möchte unter anderem mit bis zu 40 Stunden Akkulaufzeit und dreistufigem Active Noise Cancelling überzeugen. Der Real Pro Blue ist ab sofort für 349,99 Euro erhältlich.

Der Teufel Real Pro Blue ist ein klassischer Over-Ear-Kopfhörer, der über eine dreistufige aktive Geräuschunterdrückung, einen Transparenzmodus und die sogenannte „Teufel Dynamore Headphones“-Technologie verfügt, die für ein breites Stereopanorama sorgt und zum ersten Mal von Teufel auch in Kopfhörern verbaut wurde.

Über die dazugehörige Teufel Headphones App (App-Store-Link) könnt ihr den Sound individuell anpassen: Ihr könnt Dynamore ein- und ausschalten, eine vorgeschlagene oder individuelle Klanganpassung über den Equalizer vornehmen oder den „Mimi Hörtest“ zu absolvieren, anhand dessen eure persönliche Hörleistung ermittelt wird. Die Ergebnisse münden in einem individuell angepassten Hörprofil, über das das Hörerlebnis verbessert werden soll.

Wie auch andere Premium-Kopfhörer setzt der Real Pro Blue auf aktive Geräuschunterdrückung, die in drei Stufen einstellbar ist. Auch ein Transparenzmodus ist verbaut, sodass ihr beim Tragen in der Lage bleibt, auch eure Umwelt wahrzunehmen, wenn ihr das möchtet. Die Akkulaufzeit gibt Teufel mit bis zu 44 Stunden an, wenn ANC aktiviert ist. Ohne Geräuschunterdrückung sollen bis zu 56 Stunden Spieldauer möglich sein. Dank Schnellladefunktion könnt ihr nach 15 Minuten Laden weitere sieben Stunden Musik hören. Steuern könnt ihr den Kopfhörer über haptische Tasten und über die berühungsempfindlichen Außenseiten der Ohrmuscheln. Für diese lassen sich auch Finger-Tipp-Befehle konfigurieren.

Alle Features auf einen Blick

HD-Bluetooth-Over-Ear-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung

digitales, hybrides Active Noise Cancelling in den Stufen niedrig, mittel und hoch

Transparenzmodus für die Wahrnehmung von Außengeräuschen

leichte 44-mm-Linear-HD-Töner für eine ausgewogene Klangdarstellung mit detaillierten Höhen und trockenem Tiefbass, geeignet für High Resolution Audio

einschaltbares „Dynamore Headphones“ für ein breites Stereopanorama wie bei echten Lautsprechern

Bluetooth 5.1 mit aptX™ Adaptive und AAC für HD-Musikstreaming von Spotify, Amazon Music, YouTube, Apple Music und Co.; lippensynchroner Videoton

Akkulaufzeit von 44 Stunden mit und bis zu 56 Stunden ohne Geräuschunterdrückung

intuitive und individuell anpassbare Bedienung über Knöpfe und berührungsempfindliche Ohrmuscheln

Mikrofone mit digitaler Unterdrückung von Störgeräuschen ermöglichen beste Sprachqualität bei Telefonaten und Videokonferenzen

Ausgleich altersbedingter Hörverluste durch Mimi Sound Personalisierung, zur besseren Wahrnehmung von Details bei Sprache, Musik und Filmton

weitere Funktionen über die Teufel Headphones App, unter anderem ShareMe zum Verbinden von zwei Real Pro Blue mit einem Smartphone, Klangeinstellungen per Equalizer und Dynamore sowie Individualisierung der Steuerung

kompakte Transportmaße dank Faltmechanismus und drehbaren Ohrmuscheln

weiche, große Ohrpolster aus Memory-Schaum mit geringem Auflagedruck

Betrieb per Kabel möglich, sowohl aktiv als auch passiv bei leerem Akku

Ab sofort für 349,99 Euro erhältlich

Den Teufel Real Pro Blue könnt ihr ab sofort in allen Teufel Stores sowie im Teufel Onlineshop für 349,99 Euro kaufen. Ihr habt die Wahl zwischen der Farben Night Black und Titanium Gray. Im Lieferumfang sind außerdem eine Transportbox, ein USB-A auf USB-C Ladekabel sowie ein 3,5-mm-Audiokabel mit Fernbedienung enthalten.