Teufel Supreme In: Neue Kopfhörer mit Nackenband für 119,99 Euro

Die Berliner Audiospezialisten von Teufel haben einen neuen Kopfhörer mit Nackenband im Sortiment. Das neue Modell hört auf den Namen Teufel Supreme In und ist ab sofort für 119,99 Euro erhältlich.

Diesmal handelt es sich nicht um In-Ear-Kopfhörer, die fest im Ohr sitzen und die Umgebung gut abschirmen, sondern um ein Earbud-Modell, das locker und zugleich sicher im Ohr sitzt. Obwohl die Kopfhörer über ein Nackenband und eine In-Line-Fernbedienung verfügen, wiegen die Supreme In nur 18 Gramm.

Die Kopfhörer sind mit 10,7mm Linear HD-Treibern ausgestattet, unterstützen AAC und aptX und verügen über eine Akkulaufzeit von bis zu 16 Stunden. Bei Telefongesprächen setzt Teufel beim Supreme In auf die cVc-Technologie von Qualcomm mit intelligenter Geräusch- und Echounterdrückung.

In der Teufel Headphones-App könnt ihr die Klangeigenschaften über einen Equalizer den eigenen Vorlieben anpassen. Zusätzlich bietet auch der Supreme In die neuartige ShareMe-Funktion, mit der ein Supreme In den Sound mit einem zweiten teilt. So können zwei Personen zum gleichen Beat laufen oder gemeinsam einen Film schauen.

Die Teufel Supreme In sind in den Farben Farben Night Black, Ivy Green, Space Blue, Moon Gray, Sand White und Pale Gold ab sofort verfügbar.

Teufel Supreme In: Auf einen Blick

leichter Earbud-Kopfhörer der Spitzenklasse mit großen 10,7 mm Linear-HD-Tönern für präzise Höhen und starken Kickbass an jedem Gerät

angenehmer, lockerer aber sicherer Sitz, anpassbar über Schlaufe und Silikonadapter, für lange Hörsessions und Brillenträger geeignet

Außengeräusche wahrnehmbar für ein sicheres Nutzen unterwegs

Bluetooth 5.0 mit aptX™ und AAC für Musikstreaming in CD-ähnlicher Qualität von Spotify, Deezer, Youtube, Apple Music und Co.

Freisprecheinrichtung mit Qualcomm® cVc™ Technologie für kabelloses Telefonieren, Skypen, Facetime, Sprachsteuerung über Google/Siri in hoher Klangqualität auch in lauten Umgebungen

Laufzeiten von bis zu 16 Stunden, Schnellladefunktion, IPX4 zertifiziert: schweißresistent und Schutz gegen Spritzwasser

zeitlose, urbane Farben passend zu jedem Style

Equalizer, ShareMe und weitere Einstellungen über die Teufel Headphones App möglich

Auto-Off-Funktion: Earbuds halten magnetisch und gehen in den Standby für ein sicheres um-den-Hals-tragen

Inline-Kabelfernbedienung mit Tasten für Musiksteuerung und Telefonate

Transporttasche, Ladekabel und 2 Paar Silikonadapter im Lieferumfang enthalten