The Bear: Dieses Spiel gehört zu den Finalisten der Apple Design Awards

Apple hat die diesjährigen Apple Design Awards-Kandidaten präsentiert. Zu diesen gehört aktuell auch das interaktive Gute-Nacht-Abenteuer The Bear (App Store-Link), das vom deutschen Entwicklerstudio Mucks Games aus Ludwigsburg im App Store bereitgestellt wird.

The Bear kann kostenlos auf iPhones und iPads ab iOS/iPadOS 15.0 oder neuer heruntergeladen werden und benötigt dazu rund 235 MB an freiem Speicherplatz auf dem Gerät. Als Sprache steht neben Englisch und Französisch auch Deutsch bereit. Wer nach dem Anspielen des ersten Kapitels von The Bear Gefallen gefunden hat, kann die Vollversion mit vier weiteren Kapiteln zum Preis von einmaligen 2,99 Euro per In-App-Kauf tätigen – ein faires Konzept, wie ich finde.

„The Bear ist eine interaktive Gute-Nacht-Geschichte für alle. […] Gehe mit dem Bären und dem Kleinen auf ein Abenteuer durch das atmosphärische Universum der World of Gra. Entspanne dich und schaue den Sternen, winzigen Planeten und fliegenden Fischen dieser Welt zu, während dir diese seltsamen kleine Charaktere Geschichten erzählen: Geschichten von Zusammengehörigkeit, vom Loslassen und von der Sehnsucht, den Ort zu finden, zu dem man dazugehört.“

So berichtet das Entwicklerteam bezüglich des eigenen Apple Design Awards-Kandidaten im App Store. Gleich zum Start des Spiels wird man aufgefordert, den Stummmodus auszuschalten oder Kopfhörer aufzusetzen, um ganz in die Sound-Atmosphäre von The Bear eintauchen zu können. Laut Entwickerteam hat man für die Gute-Nacht-Geschichte eine eigene Musik komponiert.

Eigens komponierte Musik und handgezeichnete Animationen

Im ersten Kapitel, benannt „Tunnel“, hat man den großen und schweigsamen Bären aus seiner Höhle zu befreien und muss dafür taktisch klug vorgehen, um ihn durch die engen Tunnel der Höhle zu ziehen. Begleitet wird das Kapitel von mystisch-ruhigen Klanglandschaften und Musik, die in Kombination mit der eher düsteren Atmosphäre der Höhle eine Art Melancholie verbreiten.

Neben der eigens komponierten Musik nimmt man so auch an einer berührenden Geschichte, die über hunderte von handgezeichneten Animationen erzählt wird, teil. Die Steuerung erfolgt dabei auf simple Art und Weise über ein Antippen des Displays sowie Gedrückt-halten-und-Ziehen-Gesten, beispielsweise, um den Bären durch die Gänge der Höhle zu ziehen.

Aufgrund der tollen Zeichnungen, der beruhigenden Musik und der insgesamt berührenden Atmosphäre von The Bear vergeben derzeit die Nutzer und Nutzerinnen im App Store nicht ohne Grund sehr gute 4,8 von 5 Sterne für das kleine Abenteuer-Spiel aus deutscher Entwicklung. Gelobt wird in den Rezensionen vor allem die tolle Musik, die stimmungsvolle Geschichte und der entspannende Charakter des Spiels. Dadurch, dass das erste Kapitel kostenlos angeboten wird, könnt ihr euch selbst unverbindlich einen ersten Eindruck von The Bear verschaffen und gegebenenfalls das Entwicklerteam mit einem Kauf der Vollversion unterstützen.