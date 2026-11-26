Ein Ring, sie zu knechten? Ganz so weit geht RingConn dann doch nicht. Stattdessen verwandelt der Hersteller den legendären „Einen Ring“ aus der Filmtrilogie „Der Herr der Ringe“ in ein modernes Wearable. Gemeinsam mit Warner Bros. Global Consumer Products hat RingConn eine limitierte Sonderedition seines Gen 3 Smart Rings vorgestellt. Das Besondere: Das Design orientiert sich an der berühmten Filmvorlage und wird durch lasergravierte Verzierungen ergänzt. Dazu gibt es eine speziell gestaltete Geschenkverpackung, ein exklusives App-Design im Mittelerde-Look und eine von fünf zufällig ausgewählten Sammelkarten.

Unter der Tolkien-inspirierten Oberfläche steckt die bekannte Technik des RingConn Gen 3, den wir auch bereits in einem Test vorgestellt haben. Der Smart Ring zeichnet zahlreiche Gesundheitsdaten auf und ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung wichtiger Körperwerte. Dazu gehören unter anderem Schlaf, Herzfrequenz, Blutsauerstoffsättigung, Aktivität und Stresslevel. Auch Trends zur Gefäßgesundheit lassen sich analysieren. Ergänzend bietet das Wearable Hinweise auf mögliche Schlafapnoe sowie Funktionen zur Frauengesundheit und Zyklusbeobachtung. Dezente Vibrationssignale informieren auf Wunsch beispielsweise bei längerer Inaktivität oder niedrigem Akkustand.

Auch bei den technischen Eckdaten gibt es keine Unterschiede zum RingConn Gen 3: Der Ring ist lediglich 2,3 Millimeter dick und bringt je nach Größe zwischen 2,5 und 3,5 Gramm auf die Waage. Damit soll er auch beim dauerhaften Tragen möglichst wenig auffallen. Die Akkulaufzeit gibt der Hersteller mit bis zu 14 Tagen an. Ein weiterer Pluspunkt: Für die Nutzung der Gesundheitsfunktionen und der RingConn-App wird kein zusätzliches Abonnement benötigt.

Exklusive Sammelkarten und App im Mittelerde-Stil

Nicht nur der Ring selbst wurde für die Kooperation angepasst. Auch das Größenbestimmungsset erhält ein eigenes Design und enthält eine Sammelkarte. Insgesamt gibt es fünf unterschiedliche Motive, von denen eines zufällig ausgewählt wird. Die passende Atmosphäre liefert außerdem eine speziell gestaltete Benutzeroberfläche für die RingConn-App. Begleitet wird die Markteinführung von der Kampagne „The One Ring: Your Journey Starts Here“. Dabei überträgt RingConn die Themen der Filmreihe – darunter Mut, Gemeinschaft und persönliche Weiterentwicklung – auf den eigenen Umgang mit Gesundheit und Wohlbefinden.

Preislich ist die Sonderedition allerdings kein Schnäppchen: RingConn verlangt für „The One Ring“ 419 Euro. Die Vorbestellung ist seit dem 19. November 2026 über den offiziellen Online-Shop des Herstellers möglich. Da die Edition nur in begrenzter Stückzahl produziert wird, dürfte sie vor allem für Herr der Ringe-Fans und Sammler interessant sein. Das Größenbestimmungsset soll voraussichtlich ab dem 1. Dezember verschickt werden. Sobald die passende Ringgröße feststeht, folgt der eigentliche Smart Ring. Mit dem Versand der Ringe möchte RingConn am 8. Dezember 2026 beginnen.