Die ToDo-App Things ist tatsächlich noch ein Kandidat, der auf ein Abonnement verzichtet. Dafür lässt sich Things die Apps für jede Plattform einzeln bezahlen, sodass das Komplettpaket für iPhone, iPad, Mac, Apple Watch und Apple Vision Pro ziemlich teuer ist. Gut möglich, dass ihr die App nicht auf allen Geräten benötigt, sodass der Preis sinkt. Und zum Black Friday gibt es einen seltenen Rabatt, denn die Apps sind noch für kurze Zeit um 30 Prozent reduziert.

Wir nutzen Things täglich für unsere Arbeit. Wir pflegen dort diverse To-do-Listen, schreiben Erinnerungen und haken ab. So stellen wir sicher, dass Testberichte zum richtigen Zeitpunkt online gehen, sogenannte Embargos eingehalten werden und wiederkehrende Aufgaben erledigt werden.

Things funktioniert hervorragend

Things ist zwar teuer, aber einfach gut. Ich nutze die App vorwiegend auf dem Mac und auf dem iPhone und bin sowohl mit dem Design als auch mit der Handhabung mehr als zufrieden. Da alle Einträge synchronisiert werden, sind die Listen auf allen Geräten immer aktuell.

Darüber hinaus muss man die Entwickler loben, denn Things zählt stets zu den Apps, die Neuerungen sofort einbauen. So war es auch beim iPhone Duo: Things gehörte zu den ersten Apps, die zum Marktstart des neuen iPhones angepasst waren. Gleichzeitig gibt es kontinuierliche Updates, damit die App stets rund läuft.

So teuer ist Things am Black Friday